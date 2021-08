Dominic Thiem will noch dieses Jahr sein Comeback geben. Foto: APA/Hochmuth

Salzburg – Der Comeback-Zeitpunkt von Tennis-Star Dominic Thiem ist weiterhin offen. Das Antreten des am rechten Handgelenk verletzten Titelverteidigers bei den US Open Ende August ist unverändert fraglich. Seine Rückkehr sei aber jedenfalls noch heuer fix geplant, wie sein Team gegenüber den Salzburger Nachrichten (Donnerstag-Ausgabe) anführte.

"Wir haben noch kein Datum im Visier, weil wir weitere medizinische Ratschläge befolgen. Sicher ist aber, dass Dominic noch dieses Jahr auf den Matchcourt zurückkehrt", so das Betreuerumfeld des Niederösterreichers.

Thiem hatte sich am 22. Juni einen Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel zugezogen und seither kein Match bestritten. Unlängst stieg er wieder in das Training mit Softbällen ein. "Der Heilungsverlauf entwickelt sich wie erwartet", gab sein Team weiters an. "Dominic hat von Beginn an den Ärzten vertraut und wird auch weiterhin deren Rat befolgen", so sein Physiotherapeut Alex Stober, der betonte: "Dominic weiß, dass er geduldig sein muss."

Die Verletzung sei mit jener von Rafael Nadal 2016 zu vergleichen. Der Spanier musste damals eine Pause von zweieinhalb Monaten einlegen. Thiem selbst hatte Anfang Juli angegeben, dass es mit der Teilnahme bei den US Open "sehr, sehr eng" werden dürfte. (APA, 5.8.2021)