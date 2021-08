Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn will ungeimpften Personen weniger Spielraum einräumen als geimpften. Foto: Reuters

Berlin/Wien – Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will offenbar den Druck auf bisher impfunwillige Bürgerinnen und Bürger massiv erhöhen. Die Onlineplattform der deutschen Tageszeitung "Die Welt" veröffentlichte ein brisantes Papier aus dem Ministerium, wonach Personen, die nicht gegen Corona geimpft sind, trotz eines negativen Tests vom gesellschaftlichen Leben, also etwa von Lokal- oder Theaterbesuchen, ausgeschlossen sein sollen.

Ausgenommen sollen nur Personen sein, für die eine Covid-Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Umgesetzt werden könnte die Regelung bereits ab September. Mehrere Medien berichten bereits von einem Lockdown für Nichtgeimpfte. Spahn ließ den Vorschlag an alle Bundesländer schicken. Die scharfen Maßnahmen seien "unabhängig von der Inzidenz" geplant, heißt es in dem Papier.

Politischer Gegenwind



Politisch braut sich Gegenwind zusammen. Susanne Henning-Wellsow, Vorsitzende der Linkspartei, spricht sich gegen die Zweiteilung aus, wenn es um die Teilnahme am öffentlichen Leben gehe. Die SPD im Bundestag kritisiert den Ausschluss von getesteten Nichtgeimpften ebenso. Unterstützung erhält Spahn von seinem Amtskollegen in Baden-Württemberg, Manfred Lucha (Grüne): "Geimpfte erhalten alle Freiheiten zurück, und für Ungeimpfte gelten verschärfte Regeln", wird er von "welt.de" zitiert.

Tests nicht mehr gratis

Im Oktober will Spahn außerdem den Zeitpunkt festlegen, ab wann Covid-Tests nicht mehr gratis sein sollen. In Österreich wird derzeit noch darüber diskutiert, ob die Tests überhaupt kostenpflichtig werden sollen. Nach den Rufen aus einigen ÖVP-geführten Bundesländern sowie aus der niederösterreichischen Ärztekammer, die Corona-Tests in Zukunft kostenpflichtig zu machen, stößt auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres in diese Richtung.

Auch in Österreich zulässig

Ein Quasi-Lockdown für Ungeimpfte wurde am Donnerstag in der Alpenrepublik noch nicht breit debattiert, auch wenn er, wie der "Kurier" berichtete, verfassungsrechtlich zulässig wäre. Zu dieser Einschätzung kommt der Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät in Graz, Christoph Bezemek. (simo, 5.8.2021)