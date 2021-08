Stimmen

Bettina Plank (Bronze): "Über die Niederlage habe ich mich nur kurz geärgert. Ich habe vor Freude geweint, dass ich eine Medaille habe. Es gab 600 Mädels, die sich um die zehn Plätze beworben haben, dass sie überhaupt teilnehmen dürfen, und dann gewinne ich Bronze."

Ewald Roth (Generalsekretär Österreichischer Karatebund/ÖKB): "Ich bin völlig geflasht. Sie hat den Wettkampf ihres Lebens geliefert. Es sind ganz viele Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Es war so ein langer Weg bis hierher. Es war ein wahnsinniger Stress, und dann noch die schwierige Auslosung. Ich bin dankbar und stolz. Sie hat wie in Trance gekämpft. Die Niederlage gegen die Japanerin war nicht so schlimm, weil Bettina stark gekämpft hat. Ich habe gewusst, heute ist ihr Tag. Sie hat sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen, das haben wir in der Vorbereitung trainiert. Bei sich bleiben, sich nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Sie hat auch im Semifinale noch einmal stark gekämpft und war gegen die Olympiasiegerin und Überraschung des Turniers am knappsten dran."

Bundespräsident Alexander van der Bellen auf Twitter: "Was für eine Leistung! Bettina Plank holt Bronze in Karate und damit die sechste Olympia-Medaille für Österreich. Meine herzlichen Glückwünsche!"

Österreichische Medaillen in Tokio:

Gold (1):

Anna Kiesenhofer (Radsport/Straßenrennen)

Silber (1):

Michaela Polleres (Judo/bis 70 Kilogramm)

Bronze (4):

Shamil Borchashvili (Judo/bis 81 Kilogramm)

Magdalena Lobnig (Rudern/Einer)

Lukas Weißhaidinger (Leichtathletik/Diskuswurf)

Bettina Plank (Karate/bis 55 Kilogramm)

