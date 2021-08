Für die Grünen unter Annalena Baerbock ist es bisher ein schwieriger Wahlkampf. Foto: imago images/Stefan Zeitz

Berlin – Bei der Bundestagswahl müssen die Grünen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ohne Stimmen aus dem Saarland auskommen. Der Bundeswahlausschuss bestätigte am Donnerstag in Berlin mehrheitlich, dass die Landesliste der Grünen an der Saar nicht zugelassen wird. Hintergrund sind parteiinterne Querelen in dem zerstrittenen Landesverband, die dazu geführt hatten, dass die Aufstellung der Landesliste rechtlich angreifbar wurde.

Den Grünen entgehen damit voraussichtlich mehrere zehntausend Stimmen, die für ihre Stärke im Bundestag mitgezählt hätten. Bei der Bundestagswahl 2017 hatten die Saar-Grünen allerdings weniger als 0,1 Prozentpunkte zum bundesweiten Ergebnis von 8,9 Prozent beigetragen. Umfragen für die Bundestagswahl am 26. September sehen die Grünen derzeit bei Werten um die 20 Prozent.

Auch wenn es sich bei den Stimmen aus dem Saarland um kein üppiges Stimmenpaket handelt, ist die Entscheidung ein weiterer Rückschlag für die Partei. In den vergangenen Wochen war bereits Spitzenkandidatin Baerbock aufgrund von Plagiatsvorwürfen in heftige Kritik geraten. Dem folgeschweren Entscheid von Donnerstag gingen Streitigkeiten zwischen der Bundespartei und dem grünen Landesverband voraus: Die Bundespartei pochte auf das Frauenstatut und damit auf eine weibliche Kandidatin, die Landespartei wollte sich darüber hinwegsetzen, die Bundespartei setzte sich aber durch. Am Ende erklärte der Landeswahlausschuss die neue Liste für ungültig. Die Entscheidung auf Bundesebene bestätigte nun dieses Urteil.

AfD kann in Bremen antreten

Anders erging es der rechten Alternative für Deutschland (AfD). Der Bundeswahlausschuss gab am Donnerstagvormittag einer Beschwerde des Landesverbandes gegen die Nichtzulassung seiner Landesliste statt. Der Landeswahlausschuss hatte zuvor die Liste nicht zugelassen, weil eine von der Aufstellungsversammlung der AfD gewählte Schriftführerin eine erforderliche eidesstattliche Erklärung verweigert hatte.

Mit der Entscheidung des Bundeswahlausschusses unter Vorsitz von Bundeswahlleiter Georg Thiel ist die Landesliste damit zugelassen. Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die AfD in Bremen mit damals 10,0 Prozent gut 33.000 Zweitstimmen. (Reuters, red, 5.8.2021)