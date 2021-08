Das Lyons Garden House von Co Lateral in Zihuatanejo, Mexiko, ist eines der Beispiele im Bildband "Living by the Ocean", der im September im Phaidon-Verlag erscheint, bei dem das Wohnen am Wasser als der ultimative Luxus erscheint. Gut, dafür braucht es den Bildband wohl gar nicht. Schön anzuschauen ist er trotzdem, und man kann sich für die eigenen vier Wände einiges an Inspiration abholen, denn: Hier sehen Sie den Meditationsflügel des Hauses. Wäre das nichts für Sie?