Steckbrief Jakob Schubert (30)

Geboren: 31. Dezember 1990 in Innsbruck

Wohnort: Innsbruck Beruf: Heeressportler

Verein: OEAV Innsbruck

Spezialdisziplin: Vorstieg (Lead)

Trainer: Reinhold Scherer (Nationaltrainer), Kilian Fischhuber

Website: jakob-schubert.com

Größte Erfolge:

* Olympia: Bronze Tokio 2021

* WM (3/4/1):

Gold Vorstieg 2012, 2018; Kombination 2018

Silber Vorstieg 2011, 2016; Bouldern und Kombination 2019

Bronze Vorstieg 2019

* Weltcup: Gesamtweltcup-Sieger Vorstieg 2011, 2014 und 2018

Gesamtweltcup-Sieger Kombination 2018 Gesamtweltcup-Zweiter Bouldern 2013 22 Weltcupsiege

Reaktionen zur Olympia-Bronzemedaille:

Karl Stoss (ÖOC-Präsident): "Es ist ein großartiger Abend, viel schöner kann man es kaum erwischen. Mich freut es besonders für Jakob Schubert und Bettina Plank. Beide stehen eigentlich am Ende ihrer sportlichen Karriere und ziehen da noch einmal durch in der Weltspitze, so eine super Platzierung. Hut ab, großartig für den Klettersport, großartig für Österreichs Jugend – schöner kann man es nicht haben. In Athen (2004, Anm.) waren es auch sieben Medaillen, aber wir haben noch Raum. Wir werden es morgen testen, ob wir den Raum ausfüllen können. Ich halte auf alle Fälle Jessica Pilz die Daumen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Was ich in der Quali gesehen habe, hat mich sehr überzeugt. Und sie klettert sicher auch ganz vorne mit."

Peter Mennel (ÖOC-Generalsekretär): "Ich bin für die Betti so glücklich, weil sie erst am Schluss in der Quali hineingerutscht ist. Diese Goldmedaille in Minsk bei den Europäischen Spielen – das war der Grund, warum sie überhaupt erst da sein durfte. Und jetzt macht sie eine Bronzemedaille. Ich freue mich unglaublich für sie, weil sie ist so eine tolle Persönlichkeit. Auch Jakob Schubert – eine unwahrscheinliche Persönlichkeit."

Kilian Fischhuber (Coach Jakob Schubert): "Ich bin lange Wettkämpfe geklettert, aber das war die größte Leistung in seinem Leben. Das Größte, das ich jemals gesehen habe, wie er die Finalroute top gestiegen ist, mental der ärgste Battle. Und ich habe richtig großen Respekt davor. Im Vorstieg ist er an den anderen vorbeispaziert und es ist schon lässig, wenn du als Letzter startest und herauskommst und als einziger Top kletterst und wenn deine Füße den Boden berühren und du weißt, du hast Bronze. Eine coole Socke ist er – es ist unglaublich, mit dieser Ausgangsposition dann noch so abliefern. Wirklich Respekt!"

