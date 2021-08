Viele Menschen zieht es nach Corona aus den Städten aufs Land, das macht sich am Immobilienmarkt bemerkbar

Abgeschiedenheit, aber mit Annehmlichkeiten: Das wünschen sich zahlungskräftige Käuferinnen und Käufer. Foto: Getty Images/iStockphoto

Eine alte Sagmühle, Baujahr 1893, mit angeschlossener Tenne und eigenem E-Wasserkraftwerk, direkt an einem Bachlauf und in Alleinlage: Wer sich Autarkie in der Nähe des Mondsees wünscht, muss für dieses Anwesen aktuell 3,3 Millionen Euro lockermachen.

Laut Immobilienmaklerin Marlies Muhr, die die alte Mühle derzeit im Angebot hat, ist die Sehnsucht nach einer solchen Lebensform im Luxussegment in den letzten eineinhalb Jahren deutlich gestiegen: "Es gibt Menschen, die das Stadtleben satthaben und nach der Pandemie raus aufs Land wollen", sagt sie: "Die Menschen besinnen sich zurück." Die Pandemie hat für viele zudem möglich gemacht, dass sie von zu Hause aus arbeiten können – auch das ist ein Argument, das viele aufs Land lockt.

Stall für Hühner und Pferde

Jene, die sich entsprechende Immobilien tatsächlich leisten können, wünschen sich laut Marlies Muhr häufig auch einen Hühnerstall für das tägliche Frühstücksei, manchmal braucht es auch Stallungen, um den eigenen Pferden auch gleich ein Zuhause bieten zu können.

Im Angebot hat die Maklerin derzeit auch ein kleines Landgut mit Naturteich in der Nähe des Ibmer Moors. Generell seien derzeit aber wenige Objekte am Markt, hört man von Maklerinnen und Maklern im Luxusbereich landauf, landab. Dadurch, sagt Muhr, habe sich auch die Zeitspanne für den Verkauf einer Immobilie verkürzt.

Zurück nach Österreich

Viele Anfragen zum Wohnen auf dem Land kämen beispielsweise von Familien, die möchten, dass ihre Kinder so aufwachsen. Es gebe aber auch Managerinnen und Manager, die außerhalb Österreichs erfolgreich waren, und nun zurückkehren möchten. Muhr bemerkt derzeit auch mehr Anfragen von Deutschen, die sich einen Umzug nach Salzburg oder ins Umland überlegen.

Einen gewissen Komfort müssen Immobilien in entsprechender Preiskategorie dennoch bieten: Ein beheizbarer Swimming Pool und eine Sauna sind eben immer ein schöner Luxus. Autarkie hin oder her. (zof, 13.8.2021)