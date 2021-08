Foto: Screenshot, Youtube, Visit Linz

Liebe Leserinnen und Leser,

"Linz ist eine Stadt für Senioren", sie ist "eine Mischung aus Dorf und Stadt", "altmodisch" und ein "bissi rassistisch": So beginnt ein neues Werbevideo des Linzer Tourismusverbands, in dem bewusst mit negativen Vorurteilen gegenüber der oberösterreichischen Hauptstadt gespielt wird. Ein Video, das bewusst provoziert.

Bei österreichischen Konsumenten sind chinesische Online-Händler hoch im Kurs, aber was macht die Shops so attraktiv und in welchen Punkten sind sie mangelhaft? In Sachen Löschverhalten gibt es sowohl Aufregung bei Facebook, die antisemitische Beiträge weiterhin auf ihrer Plattform zulassen, als auch bei Microsoft, die kritische Kommentare unter einem Windows-11-Video einfach löschten.

Google bringt zudem im August eine smarte Überwachungskamera auf den heimischen Markt und in Sachen Games freut sich Sony über positive Zahlen und Nintendo über fast 90 Millionen verkaufte Switch-Geräte.

Viel Spaß beim Lesen!

"Rassistisch", "altmodisch", "fad": "Ehrliche" Linz-Werbung begeistert Netz

Ali-Express, Taobao und Co: Das Erfolgsgeheimnis hinter chinesischen Onlinehändlern

Facebook und Co löschen Großteil antisemitischer Beiträge nicht

Microsoft löscht alle Kommentare unter kritisiertem Video zu Windows-11-Upgrade

Absatz von Nintendos Switch-Konsole gesunken

Sony macht mit der Playstation 5 kein Minus mehr

Google bringt neue smarte Überwachungskamera und Türklingel