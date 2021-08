Rumi von Baires ist ein queerer DJ, der Chicago-House-Musik aus Chicago und Detroit-Techno nach Wien bringt und Teil der Party-Reihe "A party called Jack" ist. Rumi von Baires

FREITAG

Mitten im Sommer, mitten in der Festivalsaison, mitten in Österreich: Es geht ab. Ein bisserl Frischluft und Natur darf es für dieses Wochenende sein? Zumindest bei mir geht’s aufs Öko-Festival im oberösterreichischen Taiskirchen im Innkreis. Das Free Tree Open Air ist am Donnerstag gestartet und bietet veggie und vegane Kost, Yoga-Retreats, Meditation-Kreise oder auch einen Mitmach-Zirkus für Kinder.

Musikalisch gibt’s mit Pop über Psy-Trance bis zu Techno, DnB, Bühnen und Dub-Sound-Systemen auch einen schönen Mischkonsum (der übrigens auch ein auflegender DJ beim Festival ist). DJ Mefjus und MC Daxta liefern österreichischen DnB, Maschek ein Kulturprogramm, Kerosin 95 muckt auf, und Rapper lesen Rapper. Geht bis Sonntag.

Rhythmische House-Platten liefert die Partyreihe Rhythm Science all night long im Sass Club in Wien, in der Grellen Forelle haust ein Flashback-Rave mit "Techno Classics". Im Werk am Donaukanal kommen aus Linz Mehmet Acuma und David Krieger, die Techno-Platten scratchen, der DJ Beatprozessor und DJ Defizit regeln am zweiten Floor "Computerfunk" und basslastigen Elektro.

SAMSTAG

Das Rostfest gibt seinen Vorgeschmack am Festival am Citypeach in Graz. Ah ja, das Elevate Festival ist ja auch noch und die Reihe Technohorst ebenso, in der Thalia in Graz. Disco, Diskurs und Drama erfüllen den Botanischen Garten der Universität Innsbruck mit dem Sommerfest. "Music, arts und surprises" bietet das Klangfestival Gallneukirchen mit u. a. Petra und der Wolf, Musiker Hunger oder Noise-Sound vom Duo Bosna.

Archaic Future Sounds bedienen das Rhiz in Wien. Johnny Yen vom DJ Podcast Disco Frisco veranstaltet und nimmt mit Szene-Legende Paul Raal von Leitstrahl auf einen Trip zu 80s, 90s, Italo-Disco und zu Afro-Cosmic mit. #Queer und elektronisch wird es bei Love on the Island tagsüber am "Himmel und Wasser" in Wien 1220. Psy-Trance nachts im Flex, Tekk im Fluc, Minimal in der Pratersauna.

SONNTAG

Eigenproduzierte House-Musik vom lokalen Plattenlabel Fortunea beendet dieses Sommerwochenende am Usus am Wasser in Wien. (Nadine Cobbina, 6.8.2021)