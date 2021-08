Ab nach Sandhausen. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Sandhausen – Marcel Ritzmaier wechselt zum deutschen Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen von Co-Trainer Stefan Kulovits. Das gab der Tabellen-15. der Vorsaison am Donnerstag bekannt, nannte aber keine Vertragsdauer. Ritzmaier kommt vom englischen Zweitligisten Barnsley, war von Oktober 2020 bis Juni 2021 an Rapid Wien verliehen. Der 28-jährige ehemalige ÖFB-Nachwuchsteamkicker spielte vor seinem Wechsel auf die Insel beim WAC sowie für mehrere Teams in den Niederlanden. (APA, 5.8.2021)