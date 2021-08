Sommerkabarett: Clemens Maria Schreiner, American Sniper, The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years, Tiger and Dragon

Ohne Publikum: Nick Cave interpretiert alte und neue Hits solo auf der Bühne. Arte zeigt das denkwürdige Konzert inmitten der Corona-Krise um 1.25 Uhr. Foto: Bad Seed Ltd.

20.00 ORF-WAHL

Wer wird ORF-Chef:in? Die Puls-24-Elefantenrunde Die Diskussion der aussichtsreichsten Kandidaten für die ORF-Generaldirektion, die am 10. August gewählt wird, mit Alexander Wrabetz, Lisa Totzauer, Roland Weißmann und Thomas Prantner. STANDARD-Redakteur Harald Fidler analysiert. Bis 22.00, Puls 24

20.15 KABARETT

Sommerkabarett: Clemens Maria Schreiner: schwarz auf weiß Clemens Maria Schreiner begibt sich in die Welt der News und Fake-News. Bis 21.20, ORF 1

20.15 KRIEGSDRAMA

American Sniper (USA 2014, Clint Eastwood) In Irak-Einsätzen tötet der US-Soldat Chris (Bradley Cooper) 160 "Ziele" – sein Gewissen belastet aber der Tod eines Kameraden. Der auf einer Biografie basierende Film schwankt zwischen Patriotismus und der Abbildung der Misere Amerikas. Er wurde für sechs Oscars nominiert. Bis 22.50, ProSieben

21.55 DOKUMENTARFILM

The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years Ron Howards Dokumentarfilm schildert die Zeit von 1962 bis 1966, als die Beatles unaufhörlich durch die Welt tourten: hunderte Konzerte auf fünf Erdteilen, zwei Filme, dazu 120 Songs, von denen zwölf die Verkaufszahlenrekorde in Großbritannien sprengten. Bis 23.45, Arte

22.35 BERLINER MAUER 1

Universum History: Der Bau der Berliner Mauer – Countdown 61 Dem Bau der Berliner Mauer im Jahr 1961 ging ein Countdown voraus. Millionen Menschen waren bereits aus der DDR in den Westen geflüchtet. Der Film beleuchtet das Jahr vor diesem Meilenstein der deutsch-deutschen Geschichte anhand von persönlichen Erlebnissen der Zeitzeugen. Bis 23.20, ORF 2

23.20 BERLINER MAUER 2

Universum History: Der Fall der Berliner Mauer – Countdown 89 Die Dokumentation erzählt die wichtigsten Ereignisse, die den Bau der Berliner Mauer herbeiführten, und liefert einen persönlichen Blick auf die Geschehnisse – auf Basis von Tagebüchern, Notizen und Briefen. Der Countdown beginnt ein Jahr vor dem Fall der Mauer. Bis 0.05, ORF 2

0.30 KAMPFKUNST

Tiger and Dragon (Wòhu Cánglóng, TPE/HK/USA/CHN 2000, Ang Lee) Kämpfer Li Mu Bai (Chow Yun-Fat) übergibt das "Grüne Schwert der Unterwelt" an seine Gefährtin Yu Shu Lien (Michelle Yeoh) – sie soll es dem ehrenwerten Sir Te (Sihung Lung) überbringen, der neuer Wächter des Schwerts werden soll. Doch dann wird es gestohlen. Kampf um die Gerechtigkeit! Bis 2.20, BR

1.25 KONZERT

Nick Cave – The Idiot Prayer at Alexandra Palace Während der Corona-Krise im Juni 2020 performt der Musiker Nick Cave allein im Alexandra Palace in London. Ohne Publikum interpretiert er am Klavier zahlreiche Songs aus seiner Vergangenheit und präsentiert außerdem mehrere Stücke vom jüngsten Album Ghosteen von Nick Cave & The Bad Seeds. Bis 2.55, Arte