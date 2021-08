PRO: Weg damit

Da fordert der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres, also tatsächlich ein Ende der Gratis-Corona-Tests. Zu Recht. Alle wollen, dass diese Pandemie endet, das geht eben nur über die Impfung. Und die Zahlen belegen, dass sie wirkt. Einen vernünftigen Grund, sich nicht impfen zu lassen, gibt es dementsprechend nicht. Gekostet hat die Pandemie bisher genug, warum soll die Allgemeinheit also weiter für Gratistests aufkommen, nur weil ein Teil der Bevölkerung Befindlichkeiten über wissenschaftliche Fakten stellt? Es ist genügend Impfstoff da, und der Zugang ist niederschwellig, mangelnde Impfmöglichkeiten gelten als Argument also nicht mehr. Wer am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte, muss eben den Preis dafür zahlen.

Nicht alle in einen Topf werfen

Natürlich dürfen nicht alle in einen Topf geworfen werden. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, muss weiterhin kostenlosen Zugang bekommen. Selbiges gilt für Gruppen, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt – Kinder unter zwölf Jahren etwa. Tests erzeugen einen Screeningeffekt, keine Frage, aber wer grundlos die Impfung verweigert, wird wohl auch kein emsiger Tester sein. Gute Screeningergebnisse lassen sich übrigens auch aus Abwasser beziehen. Zwar wissen wir nicht, wie es mit Mutationen weitergeht, passiert abermals Unerwartetes, kann der Bund reagieren und die Kosten für Tests wieder übernehmen. Schnell auf Unerwartetes zu reagieren übt das Land seit eineinhalb Jahren. (Andreas Danzer)