Was funktioniert gut, was ließe sich noch verbessern? Erkennen Sie Linz im neuen Imagespot wieder?

Ihre Meinung zu Linz? Foto: APA/BARBARA GINDL

Ein ungewöhnliches Tourismus-Imagevideo sorgt in diesen Tagen für Aufregung. In diesem gibt es alles andere als die üblichen weichgezeichneten Bilder zu sehen, die für gewöhnlich die Schönheit der beworbenen Stadt hervorheben sollen. Stattdessen wird der etwas raue Charme der Stahlstadt sehr selbstironisch aufs Korn genommen – man sei eben der Underdog der österreichischen Städte. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist zwar wenig begeistert, ansonsten sind die Reaktionen fast durchwegs positiv. Doch wie sehen das die Linzerinnen und Linzer in der STANDARD-Community? Wird die Stadt im Clip gut getroffen? Und wie gerne leben Sie eigentlich in Linz?

"Willst du Fiaker? Geh nach Wien!" Visit Linz

Stimmen aus dem Forum

"Antismus" hätte dem Spot noch einen Aspekt hinzuzufügen:

"Lebenswert" findet dieser gebürtige Linzer seine Heimatstadt:

Seit zehn Jahren in Linz ist "Wahrsagesalbei", der die Stadt zuvor nach eigener Aussage "komplett unterschätzt" hat:

Ein regelrechtes Loblied auf Video und Stadt singt "Therealcicero":

Derselben Meinung ist "Tordenvejr":

"Voll okay", aber uninteressant für Touristen, lautet das Fazit von "Sand im Getriebe 2.0"

Wie lebenswert finden Sie Linz?

Was schätzen Sie als Bewohnerin und Bewohner der Stadt, was fehlt Ihrer Meinung nach noch? Wie gefällt Ihnen der Imagespot? Was sollte man sich als Besucherin und Besucher Ihrer Stadt unbedingt anschauen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 9.8.2021)