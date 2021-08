Ein genaues Erscheinungsdatum für das kommende "Halo Infinite" bleibt Microsoft bis jetzt schuldig. Foto: Microsoft

Der mittlerweile 70-jährige Jeff Steitzer ist in der Gaming-Community mit Sätzen wie "Double Kill" oder "Killing Spree" bekannt geworden. Bei dem Shooter "Halo" kommentiert er seit fast 20 Jahren im Online-Modus besondere Leistungen der Spieler. Die markante Stimme wurde jetzt von einem Fan aufgefordert, den Satz "Trans Rights" in seinem unverwechselbaren Ton zu sagen, was den US-Amerikaner zu einer kurzen Ansprache inspirierte.

Viele schlimme Dinge

Auf der Plattform Cameo kann man mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten um eine Videobotschaft oder ein persönliches Telefonat bitten beziehungsweise diese dafür bezahlen. Auch Steitzer findet sich auf dieser Website. So kam es, dass eine junge Frau aus der Trans-Community Steitzer dazu aufforderte, die eingangs erwähnte Videobotschaft auf Band zu sprechen. Der Schauspieler, der früher auch am Broadway und in TV-Produktionen aktiv war, ließ es sich nicht nehmen, dem kurzen Satz eine sprachliche Umrahmung zu schenken.

tanis

"Ich muss sagen, ich bin jetzt schon sehr lange auf dieser Erde, und ich habe wirklich schlimme Dinge gesehen. Der Kampf der Trans-Community erinnert mich stark an andere Kämpfe, die ich in den letzten Jahrzehnten miterleben musste." Steitzer führt weiter aus, dass schon viele von der Gesellschaft ausgegrenzte Menschen für ihre Rechte kämpfen mussten. "Jetzt sehe ich die Trans-Community, die nichts weiter will, als die Gleichberechtigung zu erfahren, die alle anderen auch genießen, und ich denke, ihr solltet sie haben."

Am Ende bestätigt er noch einmal seine Unterstützung für ebendiese Community und schließt mit den Worten: "Trans Rights." Natürlich in der bekannten "Halo"-Stimme.

"Halo Infinite"

Der nächste Teil der "Halo"-Reihe, "Infinite", soll laut Microsoft noch in diesem Jahr für Xbox und PC erscheinen. Der Multiplayer-Modus, in dem auch Steitzer wieder zu hören sein wird, wird erstmals Free-2-Play sein. (aam, 6.8.2021)