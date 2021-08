"Zu teuer in der Anschaffung" ist eines der Hauptargumente potentieller Käufer gegen E-Autos. Darum haben wir uns auf die Suche nach den günstigsten und dennoch alltagstauglichen E-Autos gemacht. Was kosten sie, was können sie? Im Listenpreis sind die aktuellen Förderungen in Höhe von 5000 Euro nicht eingerechnet, bei den Aktionspreisen aber meist sehr wohl. Hinzu kommen oft auch noch Förderung vom jeweiligen Bundesland.

Seat Mii electric Preis: 19.955 Euro (Aktionspreis 14.590 Euro)

Leistung: 61 kW

Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Batteriekapazität: 36,8 kWh (brutto)

Reichweite: –260 km

Schnellladung: 60 min (0–80 %, 40 kW)

+ Batteriegarantie für 8 Jahre oder 160.000 km

- Kann maximal mit 40 kW laden

Leistung: 33 kW

Höchstgeschwindigkeit: 125 km/h

Batteriekapazität: 27,4 kWh (netto)

Reichweite: –230 km

Schnellladung: 56 min (0–80 %, 30 kW)

+ Kombination aus Schlichtheit und modernem Design

- wenig Leistung, nur 125 km/h schnell

Leistung: 60 kW

Höchstgeschwindigkeit: 135 km/h

Batteriekapazität: 21,4 kWh (netto)

Reichweite: 190 km

Schnellladung: 60 min (0–80 %, 22 kW)

+ Design, kompakt, wendig, Hinterradantrieb

- Höhenverstellung Fahrersitz erst mit besserer Ausstattung

Leistung: 70 kW

Höchstgeschwindigkeit: 135 km/h

Batteriekapazität: 21,3 kWh (netto)

Reichweite: –190 km

Schnellladung: 30 min (0–80 %, 50 kW)

+ So schön, gibt es auch als Cabrio ab 31.990 Euro

- kein Tempomat in der Basisausstattung

Leistung: 60 kW

Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Batteriekapazität: 17,6 kWh

Reichweite: –132 km

Schnellladung: 40 min (10–80 %, 22 kW)

+ extrem kurzes Auto, ideal für die Stadt

- nur mehr Platz für zwei Personen

Leistung: 100 kW

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

Batteriekapazität: 50 kWh

Reichweite: –337 km

Schnellladung: 30 min (0–80 %, 100 kW)

+ Alltagstauglicher Kompaktwagen, Komfortsitze

- Dreiphasig Laden gibt es nur als Extra um 499 Euro

Leistung: 80 kW

Höchstgeschwindigkeit: 135 km/h

Batteriekapazität: 41 kWh (netto)

Reichweite: –316 km

Schnellladung: 50 min (0–80 %, 50 kW)

+ zu recht, der Topseller unter den günstigen E-Autos

- Fahrersitzt nicht höhenverstellbar

Leistung: 110 kW

Höchstgeschwindigkeit: 144 km/h

Batteriekapazität: 40 kWh

Reichweite: –285 km

Schnellladung: 60 min (20–80 %, 50 kW)

+ ausreichend Platz für vier Personen, one-pedal-driving

- nicht sehr dynamisch abgestimmtes Fahrwerk

Leistung: 135 kW

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

Batteriekapazität: 28,9 kWh (netto)

Reichweite: –234 km

Schnellladung: 35 min (0–80 %, 50 kW)

+ der dynamischste unter allen hier Anwesenden

+ der dynamischste unter allen hier Anwesenden

- der teuerste unter allen hier Anwesenden