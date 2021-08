Flammen

Massive Anspannung in zahlreichen Staaten Europas wegen Bränden hält an

Nicht nur in Griechenland, sondern auch in der Türkei, in Italien und am südlichen Balkan lodern Waldbrände. In Sizilien wurde der Notstand ausgerufen. Auch in Russland brennen Wälder