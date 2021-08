In dieser Galerie: 2 Bilder Er kam nach Favoriten. Foto: Daniel Shaked Besichtigung des neuen Arbeitsplatzes. Foto: Daniel Shaked

Wien – Fußball-Bundesligist Austria Wien hat am Transfermarkt zugeschlagen. Die Veilchen verpflichteten den 18-jährigen Offensivspieler Tristan Hammond vom portugiesischen Meister Sporting Lissabon, wie die Wiener am Freitag bekanntgaben. Der junge Australier, der seit sechs Jahren in Portugal lebt, ist im Angriff variabel einsetzbar. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Mit Tristan haben wir uns ein riesiges Talent sichern können", zeigte sich Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner überzeugt. "Die Jugendabteilung von Sporting ist nicht zu Unrecht in ganz Europa bekannt, und auch im australischen Nationalteam hat er überzeugt. Tristan ist noch sehr jung, wir werden ihn bestmöglich auf seinem Weg unterstützen und hoffen, dass er sich gut weiterentwickelt." Hammond hat mehrere Einsätze für australische Nachwuchsnationalteams zu Buche stehen und nahm im Herbst 2019 an der U17-WM in Brasilien teil.

Neustart

Für den 18-Jährigen ist die österreichische Bundesliga ein Neustart. "Ich möchte hier neue Erfahrungen sammeln, es ist ein Neuanfang für mich, und ich bin wirklich aufgeregt. Österreich ist ein wunderschönes Land, und ich habe viel über den Fußball hier und Austria Wien gehört", wurde Hammond in einer Austria-Aussendung zitiert. (APA, 6.8.2021)