Apple will künftig verstärkt gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern vorgehen. Zu diesem Zweck soll mit dem nächsten Update des Betriebssystems ein Scan-Vorgang eingeführt werden, der die Fotobibliothek der einzelnen Nutzer nach verdächtigen Inhalten durchsucht. Dieser automatisierte Scan sorgt bereits für erste Kritik und auch Whistleblower Edward Snowden zeigt sich alarmiert.

Ein neues Star-Wars-Ressort lädt zu einem Abenteuerurlaub, der jedoch ein teures Vergnügen darstellt. Die Ladematte Airpower von Apple wurde zwar 2019 eingestellt, ein Sammler zeigt jetzt aber einen Prototypen in Aktion. In Sachen Games gibt es neue Gerüchte zum Nachfolger des Virtual-Reality-Headsets Playstation VR und zuletzt könnte eine fehlende Offenlegung über die Arbeitsbedingungen bei Shein, dem Online-Händler aus China, in manchen Märkten zum Verhängnis werden.

Apple scannt iPhones künftig auf Darstellungen von Kindesmissbrauch

"Star Wars"-Resort: Urlaub für vier Personen kostet 6.000 Dollar

Fehlende Offenlegung über Arbeitsbedingungen könnte Folgen für Onlinehändler Shein haben

Apple Airpower: Prototyp von nie veröffentlichter Ladematte aufgetaucht

Playstation 5: Neues Headset soll optional VR-Unterstützung für alle Blockbusterspiele bieten

US-Regierung und Tech-Konzerne vereint zur Abwehr von Cyberattacken