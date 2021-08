Die Videos sind in der Regel rund 15 Minuten lang und geben einen fantastischen Rundum-Einblick in das Kunstwerk

Es gibt sie doch. Diese Youtube-Kanäle, für die man sich nicht schämen muss und in die man liebend gerne stundenlang eintaucht, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.

Einer davon ist "Great Art Explained". Wie der Titel schon sagt, beschäftigt sich der Kanal mit den großen Kunstwerken der Weltgeschichte. Sternennacht von Vincent van Gogh, die Mona Lisa von Leonardo da Vinci oder die Seerosenbilder von Claude Monet, um nur ein paar wenige zu nennen.

Die Videos sind in der Regel rund 15 Minuten lang und geben in dieser Zeitspanne einen fantastischen Rundum-Einblick in das Kunstwerk. Sei es die Hintergrundgeschichte der Künstlerin oder des Künstlers, die Entstehungsepoche oder auch die Fülle an Inspirationen, die zu diesem Werk geführt haben oder aus diesem Werk geschöpft wurden.

Great Art Explained

Wussten Sie beispielsweise, dass Edward Hopper, um dessen Bild Nighthawks es in einer Folge geht, mit seinen anderen Werken von einsamen Anwesen im amerikanischen Nichts oft Pate stand für Regisseure wie Alfred Hitchcock oder George Stevens?

Des Weiteren wird erzählt, dass Hopper stets in unzufriedenen Beziehungen gelebt hat. Was die Ausdruckslosigkeit in den Gesichtern seiner Protagonistinnen und Protagonisten erklärt. Zudem reden die Paare in seinen Werken kein Wort. Sie lesen Zeitung, schauen aus dem Fenster, aber sie interagieren nicht miteinander.

Der Mann hinter den Videos, James Payne, erzählt die Geschichten hinter den Werken nicht nur voller Leidenschaft, sondern auch mit einer unheimlich beruhigenden Stimme. (Thorben Pollerhof, 7.8.2021)