Hans Knauß präsentiert "Österreich vom Feinsten". Foto:: ORF/Thomas Luef

Graz/Wien – Das Nachfolgeformat von Sepp Forchers "Klingendes Österreich" steht in den Startlöchern: Im weststeirischen Ligist haben die Dreharbeiten zur ersten Ausgabe von "Österreich vom Feinsten" mit Hans Knauß begonnen. Vier Mal im Jahr begibt sich der Moderator auf Entdeckungsreise und erkundet gemeinsam mit dem TV-Publikum die Besonderheiten und Kostbarkeiten von österreichischen Regionen.

Die erste Folge "Die Weststeiermark – Von Ligist bis zur Stubalm" steht am 13. Oktober (20.15 Uhr, ORF 2) auf dem Programm. "Nach 16 Jahren Fernseherfahrung im ORF-Sport fühle ich mich im besten Alter für weitere Herausforderungen", wird Knauß in einer Aussendung zitiert. "Die Natur, das Brauchtum, viele Menschen und gutes Essen sind neben dem Sport die Säulen in meinem Leben. Mit der Volksmusik bin ich am Land aufgewachsen, jetzt freue ich mich, sie besser kennenzulernen."

"Hans Knauß nimmt in 'Österreich vom Feinsten' das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise zu den urtümlichsten und schönsten Regionen unseres Landes", so ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer zur neuen Sendereihe. (APA, 6.8.2021)