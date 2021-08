Oberbulle Matthias Jaissle. Foto: APA/EXPA/JFK

Salzburg – Nach dem FC Barcelona gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) die Wiener Austria in der Red Bull Arena. Statt eines weiteren Testspiels gegen ein internationales Schwergewicht geht es für Serienmeister Salzburg in der Fußball-Bundesliga um Punkte. Die Bullen wollen an ihren bisher makellosen Saisonstart anknüpfen. Vor dem 2:1 gegen Barca gab es in der Liga ein überzeugendes 7:1 gegen Ried. "Wir gehen natürlich mit breiter Brust in die Partie", sagte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle.

Salzburger in Schwung

Aus dem Barcelona-Spiel habe man die Erkenntnis mitgenommen, trotz des in der Saisonpause neuerlich erfolgten Umbaus auch einer absoluten Spitzenmannschaft Paroli bieten zu können. Davor hatten sich die Bullen in einem Test bereits gegen Spaniens Meister Atletico Madrid (1:0) behauptet. Der Liga-Alltag gegen die Austria wird ein anderer, dessen ist sich Jaissle bewusst. "Aber wir wollen den Schwung gar nicht bremsen, sondern eher mitnehmen", betonte der Deutsche.

Die Austria hat von sechs Pflichtspielen in dieser Saison bisher nur eines gewonnen – im Cup bei Regionalligist SV Spittal/Drau. Es folgte das blamable Aus im Europacup gegen Breidablik und zuletzt in der Liga gegen WSG Tirol (1:1) der erste Punktegewinn. "Ich weiß, dass sie jetzt vielleicht nicht top in die Saison gestartet sind", sagte Jaissle. "Aber wir werden einen Teufel tun und sie sicher nicht unterschätzen." Man werde in punkto Intensität und Haltung nicht nachlassen. "Wir werden ihnen den Gefallen nicht tun."

Statistik gibt Austria keine Chance

Der Ex-Austrianer Zlatko Junuzovic ist mit Wadenproblemen ebenso fraglich wie der verkühlte Youngster Luka Sucic. An vielen Positionen kann Jaissle aber aus dem Vollen schöpfen. Neuzugang Kamil Piatkowski muss sich in der Innenverteidigung vorerst hinter Maximilian Wöber und Oumar Solet anstellen. Im Tor bleibt die Frage offen, ob Philipp Köhn oder Nico Mantl beginnt. Jaissle hat zuletzt auf Rotation gesetzt, will das in Zukunft aber nicht in jedem Spiel tun. "Wir sind recht klar in unserer Meinung", sagte der Coach auch im Hinblick auf das Champions-Legaue-Play-off am 17. und 25. August gegen Bröndby. Diese bleibe vorerst aber intern.

Bis zum Hinspiel gegen den dänischen Meister warten in der Liga noch Duelle mit der Austria und der Admira. Gegen die Violetten haben die Salzburger von den vergangenen 23 Ligapartien nur eine verloren. Zu Hause ist ihnen das in 13 Pflichtspielen seit September 2014 (2:3) nicht passiert. Der bisher letzte Punktgewinn in Salzburg gelang der Austria mit einem 0:0 im September 2017. "Wir wissen, was die Stärken der Austria sind, und genauso um ihre Schwachstellen, bei denen wir sie auf jeden Fall knacken wollen", erklärte Jaissle. Die Entwicklung seines jungen Teams sei noch lange nicht zu Ende. "Ich sehe das als laufenden Prozess, da wird es auch nochmal Rückschläge geben."

Rapid braucht Punkte gegen den WAC

Rapid empfängt den Wolfsberger AC. Schaut man sich die Tabellensituation beider Teams an, könnte man von einem Kellerduell sprechen. Die Hütteldorfer zieren das Tabellenende, die Kärntner sind Neunter – beide Teams halten nach zwei Runden bei nur einem Zähler. Der Anspruch ist bei beiden Clubs natürlich ein anderer, Ziel am Sonntag ist daher jeweils der erste Saisonsieg in der Liga.

Obwohl der Saisonstart sowohl für Rapid als auch den WAC misslungen ist, sind die Ausgangspositionen für Sonntag doch unterschiedlich: Während Rapid mit dem Schwung eines überzeugenden Sieges gegen Anorthosis Famagusta (3:0) aus der Europa-League-Quali ins Heimspiel geht, war beim WAC nach der 1:4-Heimniederlage gegen Sturm am vergangenen Sonntag Wundenlecken angesagt.

WSG Tirol empfängt den LASK

Von einem Lieblingsgegner kann wahrlich keine Rede sein. Die Conference-League-Sieger des LASK reisten am Freitag von Belgrad weiter nach Innsbruck und könnten nach einem siegreichen Gastspiel nach der dritten Runde bereits die Punkteausbeute des Vorjahres gegen Wattens übertroffen haben. Denn 2020/21 holten die "Athletiker" nur zwei Punkte. Die Tiroler wollten von Statistik nichts wissen. "Das mit dem Lieblingsgegner, das war einmal", sagte Thomas Silberberger.

Dominik Thalhammer hat die magere Bilanz vor der Sonntagpartie (17.00 Uhr) am Tivoli im Kopf. "Gegen Wattens haben wir uns letzte Saison sehr schwergetan – das wollen wir dieses Jahr besser machen." Der LASK-Coach machte bei seinem Team, das am Donnerstag im Europacup-Hinspiel bei Vojvodina einen knappen wie überzeugenden 1:0-Sieg einfuhr, eine sukzessive Steigerung aus. "Wichtig ist, dass wir nach dem intensiven Quali-Spiel gut regenerieren, um am Sonntag wieder voll da zu sein." (APA; 6.8.2021)

Sonntag:

FC Salzburg – FK Austria Wien (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Heiß). Saisonergebnisse 2019/20: 2:0 (a), 3:1 (h)

Salzburg: Köhn – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer – Camara – Capaldo, Aaronson, N. Seiwald – Adeyemi, Sesko

Ersatz: Mantl – Onguene, Piatkowski, Guindo, Bernede, Junuzovic, Okafor, Adamu

Es fehlen: Koita (Kreuzbandriss), Vallci (Achillessehne)

Fraglich: Sucic (verkühlt), Berisha (Leiste/zu kurz im Mannschaftstraining), Bernardo (Adduktoren/zu kurz im Mannschaftstraining)

Austria: Pentz – Ivkic, Mühl, Schoissengeyr, Suttner – Martel, Demaku – Pichler, Fitz, Fischer – Djuricin

Ersatz: Kos – Teigl, Handl, Braunöder, Grünwald, Jukic, Keles

Es fehlen: Martins (Adduktorenprobleme), Wimmer (Sprunggelenk), Antovski (noch keine Spielgenehmigung)

* * *

SK Rapid Wien – Wolfsberger AC (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Harkam). Saisonergebnisse 2020/21: 4:3 (a), 1:0 (h), 8:1 (a), 1:2 (h)

Rapid: Strebinger – Schick, Hofmann, Wimmer, Ullmann – Grahovac, Knasmüllner – Arase, Fountas, Grüll – Kara

Ersatz: Gartler – Greiml, Dibon, Auer, Sulzbacher, Strunz, Schuster

Es fehlen: R. Ljubicic (gesperrt), Velimirovic, Schobesberger, Kitagawa (jeweils im Aufbautraining)

Fraglich: Stojkovic, Petrovic (beide krank)

WAC: Kuttin – Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer – Taferner, Stratznig – Röcher, Liendl, Wernitznig – Baribo

Ersatz: Kofler – Gugganig, Jasic, Peretz, Vizinger, Sprangler, Dieng

Es fehlen: Leitgeb (gesperrt), Novak, Vielgut, Henriksson (alle verletzt)

* * *

WSG Tirol – LASK (Innsbruck, Tivoli Stadion, 17.00 Uhr, SR Spurny). Saisonergebnisse 2020/21: 1:1 (h), 4:2 (a), 2:0 (h), 3:3 (a)

WSG: Ozegovic – Koch, Behounek, Awoudja, Klassen – Rogelj, Petsos, Blume, Sabitzer – Anselm, Vrioni

Ersatz: Oswald – Andric, Ranacher, Bacher, Smith, Müller, Naschberger, Wallner, Kerber

LASK: Schlager – Letard, Wiesinger, Filipovic – Flecker, Michorl, Grgic, Renner – Goiginger, Schmidt, Karamoko

Ersatz: Gebauer – Maresic, Boller, Wild, Holland, Potzmann, Hong, Succar

Es fehlen: Andrade, Raguz (beide muskuläre Probleme), Gruber (rekonvaleszent), Lawal (Reha)

Fraglich: Monschein (Muskelbündelriss), Balic (Knöchel)