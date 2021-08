Jamaika sprintet der Welt etwas vor, Bolt geht dennoch ab

Jamaikaner können immer noch schnell laufen, nicht nur Jamaikanerinnen. Das hat sich im 110-m-Hürdenfinale herausgestellt, in dem Hansle Parchment und Ronald Levy Gold und Bronze davontrugen und den favorisierten US-Amerikanern nur Silber durch Grant Holloway blieb. Das war die positive Überraschung aus jamaikanischer Sicht, die negative war das Finale im flachen Sprint, in dem kein einziger Jamaikaner stand, von laufen ganz zu schweigen.

Da sah man, dass es nicht nur die Yams-Wurzel war, aus der sich die Erfolge Usain Bolts speisten. Der Mann hatte von 2008 bis 2016 nicht weniger als acht Olympia- und elf WM-Titel geholt – und mit Showeinlagen die Fans begeistert.

So unbesiegbar wie einst Bolt wirken derzeit Jamaikas Frauen. Elaine Thompson-Herah ist Bolt, wenn man so will, auf den Fersen, sie hat in Tokio über 100 wie über 200 Meter ihre Titel von Rio de Janeiro 2016 verteidigt. Über die Kurzstrecke führte sie gar einen Triplesieg an – wobei an den bemerkenswert bösen Blicken der Platzierten nach dem Zieleinlauf schon zu sehen war, dass es sich hier um einen Einzel- und keinen Mannschaftssport handelt.

Das sollte für die Staffel über viermal hundert Meter nichts heißen. Da siegten die Jamaikanerinnen am Freitag gemeinsam, was Thompson-Herah das dritte Gold in Tokio bescherte. Und Jamaikas Männer? Gingen als Fünfte leer aus.