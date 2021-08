Corona-Verharmloser Sucharit Bhakdi war Stammgast bei Servus TV – hier im Interview mit Senderchef Ferdinand Wegscheider. Foto: Screenshot/Youtube/ServusTV

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Corona-Verharmloser, Impfgegner und Gates-Verschwörer schauen besonders gerne Servus TV – Eine Studie zeigt, bei welchen Sendern sich Verschwörungstheoretiker und Maßnahmenkritiker wohlfühlen. Große Unterschiede zwischen Servus TV und ORF

Wrabetz: "Wegen Erfolgs abgewählt zu werden ist keine Begründung" – Bei der ersten öffentlichen Konfrontation der ORF-Kandidaten zeigen sie schon erste Ermüdungserscheinungen auf den letzten Metern

Kampfansage an Tech-Riesen: RTL Deutschland und Gruner + Jahr fusionieren – Mit dem Zusammenschluss will man Riesen wie Amazon, Google und Netflix am Werbemarkt Paroli bieten. RTL sowie Gruner + Jahr sind Teil der Bertelsmann-Gruppe

ORF-Wahl: Verfassungsjurist Mayer für geheime Wahl – Gesellschaftsrechtler Schauer skeptisch – Heinz Mayer sieht einen Schadenersatzanspruch, wenn der beste Kandidat nicht gewählt wird. Gesellschaftsrechtler Schauer sieht Ermessensspielraum – aber nur wenig für geheime Abstimmung

Mitdiskutieren bei Pro und Contra Spezial: Wer wird ORF-Chef:in?

Das neue ORF-Format mit Hans Knauß heißt "Österreich vom Feinsten" – Die Dreharbeiten zur Nachfolgeformat von Sepp Forchers "Klingendes Österreich" starten in der Weststeiermark

Die ORF-Wahl auf Puls 24, die Berliner Mauer und Nick Cave auf Arte: TV-Tipps für Freitag – Sommerkabarett: Clemens Maria Schreiner, American Sniper, The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years, Tiger and Dragon

Wir wünschen noch einen schönen Abend und ein entspanntes Wochenende!