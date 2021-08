PRO: Es darf ein bisserl mehr sein

Der Kaffee in der Innenstadt ist mancherorts um fünf Euro wohlfeil. Das Mahl für zwei schlägt im Mittelklasserestaurant schnell mit 60 Euro zu Buche. Kein Zweifel: Die Preise in der Gastronomie sind nach den Lockdowns vielerorts deutlich gestiegen. Und das trotz der üppigen Hilfen, die der Staat den Betrieben angedeihen ließ. Das Bauchgefühl trügt nicht, wie die Daten der Statistiker zeigen. Hierzulande wurde mehr draufgeschlagen als in vielen anderen Ländern.

Man muss die Kirche aber im Dorf lassen. Auch wenn Österreich bei Gastronomiedienstleistungen eines der teureren Länder ist, muss uns jetzt der Bissen nicht im Hals stecken bleiben. Durchsetzen lassen sich die Preise nur, weil die Gäste trotzdem kommen. Stimmt schon: Der Euro sitzt Konsumenten und Konsumentinnen derzeit wohl besonders locker. Und der eine oder andere Gastronom serviert reichlich gepfefferte Aufschläge, wie das Studium der Speisekarten zeigt.

Ein gutes Zeichen

Alles in allem ist der Anstieg des Preisniveaus aber sogar ein gutes Zeichen. Die Unternehmen sind selbstbewusst und nach der Corona-Durststrecke offenbar am Gesunden. Zudem stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch die Beschäftigten profitieren. Kein Grund also zur Aufregung. Schließlich kann sich der Gast ein Lokal suchen, wo ihm neben dem Schnitzerl auch die Preise schmecken. Bleibt der Wirt in der guten Stube allein, wird er sich seine Kalkulation überlegen. (Regina Bruckner)