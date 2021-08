SWITCHLIST

11.00 KLASSIK

Gustav Mahler: Symphonie Nr. 3 d-Moll Live von den Salzburger Festspielen. Andris Nelsons leitet die Wiener Philharmoniker. Das Alt-Solo im vierten Satz zu Friedrich Nietzsches Text aus Also sprach Zarathustra gestaltet die litauische Sängerin Violeta Urmana. Bis 12.30, ORF 2

20.15 KRIEGSDRAMA

Good Morning, Vietnam (USA 1987, Barry Levinson) Die USA führen einen Krieg in Vietnam, den sie nicht gewinnen können. Der aussichtslose Krieg der USA in Vietnam lässt die Stimmung der Soldaten auf einen Tiefpunkt sinken. Der lockere Radiomoderator Adrian Cronauer (Robin Williams) möchte dem entgegenwirken und steigt mit seiner Sendung schnell zu großer Bekanntheit auf. Für seine Paraderolle wurde Williams mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Bis 22.10, Arte

20.15 FANTASY

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers (USA 2017, Guillermo del Toro) Die Reinigungsangestellte Elisa (Sally Hawkins) verliebt sich in einen Amphibienmann, der in den 1960er-Jahren in einem Labor der US-Regierung unter qualvollen Bedingungen gehalten wird. Von Guillermo del Toro liebevoll komponiertes Fantasymärchen voller Anspielungen auf die Filmgeschichte ebenso wie auf die Realpolitik. Bis 22.50, ProSieben

Elisa (Sally Hawkins) und ein Amphibienmann kommen sich näher in "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers", 20.15 Uhr, ProSieben. Foto: Twentieth Century Fox Film

20.15 KLASSIKER

Der Hauptmann von Köpenick (D 1956, Helmut Käutner)Der Schuster Wilhelm Voigt (Heinz Rühmann) wird nach 15 Jahren Haft, die er wegen verschiedener Betrügereien aufgebrummt bekommen hat, aus dem Strafgefängnis Berlin-Plötzensee entlassen. Er hat vor, ein ehrlicher Mensch zu werden. Rühmann in seiner Glanzrolle. Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Carl Zuckmayer. Bis 21.45, BR

20.15 MYTHOS

Solo: A Star Wars Story (USA 2018, Ron Howard)Wie er wurde, was er war: Alden Ehrenreich spielt den jungen Han Solo, der in der Interpretation von Harrison Ford Legende wurde. Die Story: Han Solo lässt sich auf den Auftrag des Gangsters Dryden Vos ein, einen wertvollen Treibstoff zu stehlen. Bis 22.25, ORF 1

22.10 DOKUMENTATION

The Eagles: Himmel und Hölle Kaliforniens Die Eagles sind für vieles berühmt. Für ihren Superhit Hotel California. Für ihren kommerziellen Erfolg. Und dafür, dass sie es wie keine andere Band verstanden, den Geist der ausklingenden Hippie-Zeit durch Songs wie Take It Easy in massentauglichen Softrock umzumünzen. Mindestens so legendär sind aber die Zerwürfnisse der Gruppe. Bis 1.20, Arte

23.15 THRILLER

Tod auf dem Meer (ES 2014, Pau Freixas) Für eine Gruppe von jungen Leuten wird ein Tauchausflug zum Albtraum: Nachdem sie einen grausamen Fund gemacht haben, setzen sie durch eine Unachtsamkeit ihr eigenes Boot in Brand. Aber es kommt noch viel schlimmer. Bis 00.55, 3sat