Foto: ORF/AI Film/Andreas Fischer

20.15 60 JAHRE MAUERBAU

3 1/2 Stunden (D 2021, Ed Herzog) Bahnhof München, 13. August 1961: Ein Zug setzt sich Richtung Ostberlin in Bewegung. Die DDR-Regierung zieht eine Mauer hoch, Ostberlin wird abgeriegelt. Noch dreieinhalb Stunden haben die Reisenden Zeit, um vor dem Grenzübertritt im Westen auszusteigen.

Bis 21.55, ORF 2

20.15 DOKUMENTARFILM

Ich bin besonders – Mein Leben mit dem Down-Syndrom Der Film begleitet ein Jahr lang neun Menschen mit dem Down-Syndrom. Im Mittelpunkt des Großprojekts mit über 60.000 Drehminuten stehen Fragen wie: Wo sind Einschränkungen oder gibt es überhaupt welche? Bis 1.05, Vox

20.15 LANDKRIMI

Sommernachtsmord (Ö 2016, Harald Sicheritz) Dieses Mal wird in Tirol gekillt, Gregor Bloéb mimt den charmanten Teufel, Katharina Straßer klemmt sich dahinter, beißt sich aber am störrischen Bergvolk manch einen Zahn aus. Felix Mitterer schrieb das Drehbuch, Gerti Drassl ist auch dabei. Bis 21.50, ORF 1

Gerti Drassl in "Sommernachtsmord" Foto: ORF/AI Film/Andreas Fischer

20.15 THEMENABEND

Zeitgeschichte: Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs Im ersten Teil geht es um den Blitzkrieg nach dem Einmarsch von Hitlers Truppen in Polen. Um 21.10 folgt Die Luftschlacht um England, die im Sommer 1940 begann. In der Schlacht um die Midway-Inseln geht es um 22.05 Uhr um die gigantische Seeschlacht, die sechs Monate nach dem Angriff Japans auf die US-Flotte in Pearl Harbour vor Hawaii stattfand. Um 23.00 beendet die Atombombe auf Hiroshima den Themenabend. Bis 23.50, ORF 3

21.50 BERLINER MAUER

Wir Kinder der Mauer Der Tag des Mauerbaus bestimmt auf lange Zeit das Leben vieler Kinder und Jugendlicher. 1,25 Millionen Menschen verließen das Land. Die Doku erzählt die Geschichte der Heranwachsenden zwischen 1961 und 1989. Bis 23.20, ARD

23.30 BIOPIC

Yves Saint Laurent (F 2014, Jalil Lespert) Der französische Modeschöpfer Yves Saint Laurent, überzeugend gespielt von Pierre Niney, wird als Filmheld inszeniert. Bis 1.15, 3sat

Streaming-Tipps

DOKUMENTATION

Pray Away (USA 2021, Kristine Stolakis) Besonders in den USA ist die Bewegung der sogenannten Konversionstherapie, bei der Menschen vermeintlich von ihrer Homosexualität "geheilt" werden, nach wie vor in religiösen Gemeinschaften stark vertreten. Aussteiger erzählen, was ihnen angetan wurde. Netflix

DOKUMENTATION

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord (D 2021, Michael Schmitt) Die Serie How to Sell Drugs Online (Fast) ist in ihre dritte Staffel gestartet. Regisseur Michael Schmitt blickt nun auf den realen Fall von Maximilian Schmidt, der als Vorlage diente. Netflix

2015 wurde Maximilian Schmidt, im Netz bekannt als Shiny Flakes, verhaftet, nachdem er Drogen im Wert von über vier Millionen Euro verkauft hatte. In der Netflix-Doku "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord" erzählt der Deutsche seine Geschichte. Foto: Josef Strauch

TRUE-CRIME-SERIE

Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus Vierteilige Produktion über die beispiellose Mordserie von Krankenpfleger Niels Högel mit mindestens 85 Opfern. Die True-Crime-Serie zeigt eine Rekonstruktion der Ermittlungen inklusive teils wörtlicher Wiedergabe der polizeilichen Vernehmungen. Sky

COMEDY-DRAMA-SERIE

Mr. Corman (S1/1–10) Von und mit Joseph Gordon-Levitt. Er spielt einen desillusionierten Lehrer, der Künstler werden wollte, aber jetzt mit seinem Highschoolkumpel zusammenlebt, nachdem ihn seine Verlobte verlassen hat. Biss und Witz. Apple TV