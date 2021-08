Messi dürfte den FC Barcelona verlassen. Foto: AP Photo/Alvaro Barrientos

Barcelona – Die Unterschrift des sechsmaligen Weltfußballers Lionel Messi beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain steht Medienberichten zufolge kurz bevor. Demnach werde der Argentinier nach seinem Abschied vom FC Barcelona in Kürze einen Vertrag über zwei Jahre mit der Option auf eine weitere Saison unterzeichnen. "Messi hat "Ja" zu PSG gesagt", schrieb der Sender RMC Sport, der sich schon damit beschäftigte, welche Rückennummer Messi erhalten werde.

Es gebe "noch keine Einigung, aber Lionel Messi hat PSG über seinen Willen informiert, nächste Saison für den Club zu spielen", hieß es weiter. Für die französische Sporttageszeitung "L'Equipe" ist das, "was in den letzten Jahren als unerreichbarer Traum schien,..., in den letzten Stunden plausibler als je zuvor geworden". Paris Saint-Germain wisse, dass sich eine solche Möglichkeit nicht mehr ergeben werde.

Emotionaler Abschied

Der FC Barcelona hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass der am 30. Juni ausgelaufene Vertrag mit dem Superstar nicht erneuert werden könne. Das sogenannte Financial Fair Play der spanischen Liga ließ keinen Spielraum für den mit fast 490 Millionen Euro verschuldeten Club zu. Noch am selben Abend soll Messi Medienberichten zufolge mit PSG-Trainer Mauricio Pochettino telefoniert haben.

Sein Langzeit-Club hatte Messi mit einem emotionalen Video verabschiedet. In dem in den Sozialen Netzwerken veröffentlichten Film sind Spielszenen und Meisterfeiern zu sehen. Außerdem sprechen Wegbegleiter wie Xavi und Carles Puyol über ihre gemeinsamen Momente bei den Katalanen mit dem Argentinier. Messi hatte seine Karriere als 13-Jähriger bei Barcelona begonnen und dann nie den Verein gewechselt. (APA, dpa, 7.8.2021)