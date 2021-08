Die rechtsnationalistische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) und ihr Chef Kaczynski hatten die Disziplinarkammer 2018 eingerichtet. Foto: REUTERS/KACPER PEMPEL

Die polnische Regierung will die sogenannte Disziplinarkammer für Richter nun doch einstellen. Man werde die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs in ihrer jetzigen Form abschaffen, sagte der Chef der konservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Samstag der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Damit werde auch der Gegenstand des Streits mit der EU über die Unabhängigkeit der polnischen Justiz verschwinden.

Die Disziplinarkammer war von der von nationalistischen PiS-Partei geführten Regierung als Teil einer umstrittenen Justizreform 2018 eingeführt worden. Sie ist für Disziplinarverfahren gegen Richter zuständig, und kann diese auch suspendieren. Die PiS argumentierte, so gegen Korruption und anderes Fehlverhalten sowie gegen das "Erbe des Kommunismus" im Justizsystem vorgehen zu wollen.

Drohende Geldstrafen

Die EU-Kommission hatte der Regierung in Warschau dagegen vorgeworfen, die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung zu untergraben. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) befand am 15. Juli, dass das neue Recht nicht alle Ansprüche an die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von Richtern erfülle. Problematisch sei, dass rein inhaltliche Gerichtsentscheidungen als Disziplinarvergehen eingestuft und geahndet werden können. Dies ermögliche "politische Kontrolle von Gerichtsentscheidungen" und die "Ausübung von Druck auf Richter".

Die Kommission hatte Warschau bis Mitte August Zeit gegeben um darzulegen, wie die Regierung den EU-gerichtlichen Entscheidungen zur Disziplinarkammer nachzukommen gedenke. Andernfalls drohe Polen eine Geldstrafe. Kaczynski zufolge sollen die ersten Änderungsvorschläge zur Justizreform nun im September vorgelegt werden. (red, Reuters, APA, 7.8.2021)