Ob auf der Suche nach einem besseren Leben oder auf der Flucht vor Gewalt oder unwürdigen Lebensumständen – Migranten, die Asyl in Europa anstreben, nehmen eine gefährliche Reise auf sich. Foto: Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI

Pozzallo – Das Schiff "Ocean Viking" mit etwa 550 Bootsmigranten an Bord darf in Sizilien anlegen. Die italienischen Behörden wiesen dem Schiff den Hafen von Pozzallo im Südosten der Insel zu, wie die Organisation SOS Mediterranee am Samstag mitteilte. Zuvor hatten einige Migranten bereits aus medizinischen Gründen an Land gehen dürfen. Auf der "Ocean Viking" befanden sich nach Angaben der Hilfsorganisation zuletzt noch 118 Minderjährige, 94 davon unbegleitet.

Die Crew hatte die Migranten zuvor im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet. Die Flüchtlinge legen meist von den Küsten Libyens oder Tunesiens ab, um die EU zu erreichen. Oft sind die Boote überfüllt. Zuvor hatte die "Sea-Watch 3" der in Berlin ansässigen Organisation Sea-Watch mit mehr als 255 Migranten den Hafen von Trapani im Westen Siziliens ansteuern dürfen. Nach Angaben der Helfer sind viele Migranten erschöpft oder zeigen Anzeichen psychischer Probleme. (APA, 7.8.2021)