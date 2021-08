Stimmen

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Ich habe einen hochverdienten Heimsieg gesehen. Wir hatten viel Freude mit den Fans und sie mit uns genauso. Wir sind nach dem Rückschlag unbeirrt unseren Weg weitergegangen. Wir haben wieder mit einer Standardsituation das Spiel geöffnet, aber dann müssen wir einfach nachsetzen. Das ist schon ein Kritikpunkt, dass wir aus diesen vielen Chancen nicht früher das 2:0 machen. Aber wie wir die Chancen herausspielen, war schon richtig gut."

Damir Canadi (Altach-Trainer/via Sky): "Erste Halbzeit sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Speziell offensiv haben wir kaum eine Situation kreiert, da hat uns auch der Mut gefehlt. Vielleicht auch durch die Hitze haben wir es auch körperlich nicht hinbekommen, damit wir auch die Räume belaufen, die wir brauchen. Das haben wir dann korrigiert in der zweiten Halbzeit, waren dann auch sehr aktiv. Heute sind wir an den Eigenfehlern gescheitert. Zweite Halbzeit war einiges mehr drinnen, auch wenn wir dann am Ende in die Konter gelaufen sind. Aber diesen Mut müssen wir auch bei 0:0 bringen. Speziell hier im Stadion bei diesen Zuschauern, eine tolle Atmosphäre."

