Frankreich-Trainer Laurent Tillie im Schwebezustand. Foto: EPA/FAZRY ISMAIL

Die französischen Volleyballer sind erstmals Olympiasieger. Die Equipe Tricolore gewann am Samstag das hochspannende Finale von Tokio in der Ariake Arena mit 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12) gegen das favorisierte ROC-Team und feierte damit den größten Erfolg in der Volleyball-Geschichte des Landes.

Bronze sicherte sich das zweite Überraschungsteam Argentinien durch das 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13) gegen Rio-Olympiasieger Brasilien.

Die Franzosen hatten bei ihren vier Teilnahmen an Olympischen Sommerspielen noch nie eine Medaille gewinnen können. Der bislang größte Triumph war der EM-Titel 2015 in Bulgarien und Italien, das beste Abschneiden bei einer WM die Bronzemedaille beim Endrunden-Turnier 2002 in Argentinien. (sid, 7.8.2021)