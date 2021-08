Feuerwehr rettete in Schweizer Kanton zwei Menschen in überfluteter Unterführung aus dem Auto

Mehrere Straßen wurden nach dem intensiven Gewitterregen überflutet. (Archivbild) Foto: imago images/Bernd März

Bellinzona – Im Schweizer Kanton Tessin ist es am Samstagabend nach heftigen Gewittern zu Überschwemmungen gekommen. Im Hauptort Bellinzona wurden laut Polizeiangaben mehrere Straßen überflutet. Die Feuerwehr rettete laut Medienberichten zwei Menschen aus einem Auto, das in einer überschwemmten Unterführung steckengeblieben war. Mehrere Verkehrswege wurden gesperrt, darunter eine Autobahn.

Die Tessiner Polizei wies die Bevölkerung im Kurznachrichtendienst Twitter dazu an, sich in der Region möglichst nicht zu fortzubewegen. Zudem rief die Behörde die Menschen dazu auf, sich nicht in der Nähe von Gewässern aufzuhalten.

Zuvor war es im Tessin zu intensivem Gewitterregen gekommen. In Bellinzona wurden laut Meteoschweiz innert zwanzig Minuten 39 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, in Magadino 35 Liter. Starke Niederschläge gab es auch im Kanton Graubünden. (APA, 7.8.2021)