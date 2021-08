20.15 KUPPELEI

Liebesg’schichten und Heiratssachen Zur Halbzeit der Staffel präsentieren sich wieder sechs neue Kandidatinnen und Kandidaten auf der Suche nach dem großen Liebesglück. Bis 21.05, ORF 2

20.15 LEBENSGESCHICHTE

Ein Mann zu jeder Jahreszeit (A Man for all Seasons, GB 1966, Fred Zinnermann) Die Geschichte des Thomas More (Paul Scofield), der seine Standfestigkeit bis in den Tod bewies. Heinrich VIII. (Robert Shaw) erklärte sich 1529 zum Oberhaupt der englischen Kirche. Darauf weigert sich der gottesfürchtige Lordkanzler, den Treueeid auf den König zu schwören. Der Oscar-Abräumer von 1967. Ein kluges Werk, das ein anderes Licht auf die Geschichte wirft. Bis 22.10, Arte

VHS Trailer Park

21.05 INTERVIEW

Sommergespräche 2021 Die beliebte ORF-Interviewreihe geht in die 40. Saison. Die erste Gesprächspartnerin von Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher ist Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Ort der Live-Interviews ist heuer die MQ-Libelle auf dem Dach des Leopold-Museums in Wien. Bis 22.00, ORF 2

22.15 THRILLER

Verräter wie wir (Our Kind of Traitor, GBR 2016, Susanna White) Als Perry (Ewan McGregor) und Gail (Naomie Harris) während ihres romantischen Urlaubs einen russischen Geschäftsmann kennenlernen, können sie nicht ahnen, dass sie schon bald in große Schwierigkeiten geraten. Ihr neuer Freund, Dima (Stellan Skarsgård), arbeitet in Wirklichkeit als Geldwäscher für die russische Mafia und schwebt in Lebensgefahr. Er will aussteigen und mit dem britischen Geheimdienst zusammenarbeiten. Ausgerechnet Perry soll ihm bei der Kontaktaufnahme helfen. Bis 23.55, ZDF

22.15 WAHRE BEGEBENHEIT

Hotel Mumbai (AUS 2018, Anrhony Maras) Thriller nach wahren Begebenheiten. Die indische Metropole Mumbai wird 2008 von einer Terroranschlagserie erschüttert. Im Luxushotel Taj Mahal Palace beginnt für Angestellte wie Dev Patel und Hotelgäste wie Armie Hammer der Kampf ums Überleben. Bis 0.10, ORF 2

Dev Patel in "Hotel Mumbai". Foto: ap, Mark Rogers

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Die Themen bei Clarissa Stadler: Feinspitz und Spitzensänger – Der fabelhafte Andrè Schuen / Die Hinrichtung einer Hoheit – Maria Stuart auf der Perner-Insel / Schrei nach Menschlichkeit – Intolleranza 1960. Um 23.15 Uhr folgt die Dokumentation Die Präsidentin – Helga Rabl Stadler, Salzburgs First Lady über den Abschied von Helga Rabl-Stadler von den Salzburger Festspielen. Bis 0.00, ORF 2

23.15 REPORTAGE

Warum Kinder keine Tyrannen sind Der Kinderpsychiater Michael Winterhoff löste mit einem Buch Warum unsere Kinder Tyrannen werden (2008) eine heftige Erziehungsdebatte aus. Seine Bewertungen zum frühkindlichen Narzissmus und zur Eltern-Kind-Symbiose sind unter Fachleuten jedoch nicht unumstritten. Bis 0.00, ARD