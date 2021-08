Schorschi (80) hätte gerne eine jüngere Frau "weil ich selbst noch sehr unternehmungslustig bin." Foto: ORF/TALK TV/Gustl Gschwantner

Renate weiß, was sie will. Und vor allem weiß sie – und das ist ja oft noch wichtiger – was sie nicht will. Jetzt, zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, hat sie einen Platz für einen neuen Mann in ihrem Herzen freigeschaufelt. Gut so. Dort Platz hat aber nur einer ohne Tätowierungen, ohne Goldketterl, ohne weiße Socken, wie sie Montagabend (20.15 Uhr, ORF 2) in der fünften Folge der sommerlichen ORF-Partnervermittlung Liebesg’schichten und Heiratssachen erzählt. Die Tischlermeisterin kann mit Holz genauso gut umgehen wie mit scharfen Messern.

Aber keine Sorge liebe Männer, sie wirft sie nur, um Genauigkeit zu üben. Wenn ihr lieb seid, dann hat sie andere Ziele mit euch.

"Wenn man hingreift und es scheppert"

"Es wär’ ja deppert, wenn man hingreift und es scheppert", sagt Günter, Verkäufer und leidenschaftlicher Musiker, über den Körperbau seiner Traumfrau. Diesen Spruch hat er von seinem Opa. Treu und ehrlich soll sie auch sein. Na dann, nichts wie ran an den Mann! "Eine holde Maid" wiederum wünscht sich Andreas, lange Haare soll sie haben (wie er), aber keine "Tussi" sein. Was er noch mag? Mittelalter-Feste, Bogenschießen, Sport.

Bei Doris kann Andreas vermutlich nicht punkten, sie mag Männer mit Glatzen. Mit Rosenblättern rund um die Badewanne kann sie nicht viel anfangen, da war ihr das Herz im Kartoffelpüree schon lieber, das ihr einst ein Verehrer im Matsch hinterlassen hat. Ein ganz lustiger ist Schorschi aus Tirol, er ist 80, sucht eine Frau zwischen 47 und 60. Mit dem Wunsch nach einer jüngeren Frau ist er ja nicht allein und hat gleich ein Beispiel parat: Bernie Ecclestone. Na dann, viel Glück! (Astrid Ebenführer, 9.8.2021)