Ein Ausflug zum Wiener Flughafen

Es war meine mit Sicherheit gleich nach der alpinen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo faszinierendste Dienstreise des Jahres. Das will was heißen, denn die Destination Schwechat ist selbst für einen Bewunderer der tonnenschweren Vögel nicht unbedingt ein Heuler. Aber es war quasi eine Reise zu den Olympischen Spielen, wenn auch nur an die Peripherie.

Von dort, aus Tokio, kam Kristina Timanowskaja angeflogen. Die wegen Kritik an Funktionären in Belarus flugs in Ungnade gefallene Sprinterin beehrte Wien auf dem Weg ins politische Asyl in Polen mit einer Stippvisite – aus Sicherheitsgründen.

Es hätte vielleicht auch anders kommen können, wenn etwa Österreich der 24-Jährigen Asyl angeboten hätte. Dann hätte sie sich wohl der Presse gestellt. Das wäre spannend gewesen. Dass Staatssekretär Magnus Brunner diesen Part übernahm, war, nun ja, so lala. Dass er als einziger beim Termin ohne Mund-Nasen-Schutz auskam, war immerhin ein bisserl skandalös. (honz)