Soldaten der mosambikanischen Armee patroullieren die Straßen von Mocimboa da Praia nach einem Angriff durch mutmaßliche Jihadisten. (Archiv-Foto 2018) Foto: APA/AFP/ADRIEN BARBIER

Die Streitkräfte von Mosambik haben mit Unterstützung Ruandas einen wichtigen militärischen Sieg über jihadistische Milizen im Norden des Landes errungen. Die seit zwei Jahren von den Jihadisten gehaltene Hafenstadt Mocimboa da Praia sei von ruandischen und mosambikanischen Sicherheitskräften eingenommen worden, erklärte die ruandische Armee am Sonntag auf Twitter.

Mocimboa da Praia sei "die letzte Hochburg der Aufständischen" gewesen, sagte ein Armeesprecher der Nachrichtenagentur AFP. Dieser militärische Erfolg "markiert das Ende der ersten Phase der Aufstandsbekämpfung".

Jihadistische Angriffe seit 2017

Die Hafenstadt in Grenznähe zu Tansania war 2017 ein wichtiger Ausgangspunkt der islamistischen Gewalt in Mosambiks nördlicher Provinz Cabo Delgado gewesen. Jihadistische Milizen verübten in der Region seitdem regelmäßig Angriffe.

Die Gewalt hatte im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Acled wurden rund 3100 Menschen getötet. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk spricht von mehr als 730.000 Geflüchteten, Mosambiks Präsident Filipe Nyusi von mehr als 800.000.

336.000 vertriebene Kinder

Laut Kinderhilfsorganisation Save the Children ist die Zahl der Flüchtlingskinder, die ohne Eltern vor dem Konflikt in Mosambik fliehen, im vergangenen Monat um 40 Prozent angestiegen. Insgesamt 336.000 Mädchen und Buben seien bisher vertrieben worden. Die Rebellion hat Experten zufolge ihre Wurzeln in Missständen und Klagen der Bewohner der Region, die sehr arm sind und jahrelang von der Regierung vernachlässigt wurden.

Unterstützung durch Nachbarstaaten und die EU

Zur Unterstützung Mosambiks gegen die Jihadisten entsandte Ruanda im vergangenen Monat 1.000 Soldaten. Im Juni hatten sich auch die 16 Mitgliedstaaten der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) auf einen gemeinsamen Militäreinsatz in Mosambik verständigt. Südafrika, Botswana und weitere Länder kündigten an, sich mit Truppen, Ausbildern und Materiallieferungen zu beteiligen. Der Einsatz lief Anfang dieser Woche formell an.

Auch die EU hat eine Militärmission zum Ausbilden mosambikanischer Streitkräfte zusammengestellt. Portugal, ehemalige Kolonialmacht in dem südostafrikanischen Land, ist bereits militärisch vor Ort. (red, APA, 8.8.2020)