Athen/Ankara/Rom – Keine Ende der Waldbrände im Mittelmeerraum: Für die kommenden Tage wird erneut vor Hitze und Bränden gewarnt, zu Wochenbeginn droht in der gesamten Region die nächste Hitzewelle mit mehr als 40 Grad. In Griechenland haben die Brände rund um Athen nachgelassen, dafür steht ein großer Teil der Insel Euböa in Flammen. In Süditalien bedrohen Feuer zunehmend Landwirtschaft und Naturschutzgebiete. In der Türkei ist vor allem die südwestliche Provinz Muğla betroffen. Immer dramatischere Ausmaße nehmen die Waldbrände auch in Russland an: Der Umweltorganisation Greenpeace zufolge erlebt das Land die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte seiner Wetterbeobachtung.

Überall kämpften Rettungskräfte und Bürger auch am Wochenende bis zur Erschöpfung gegen das Inferno an. Internationale Helferinnen und Helfer sind bereits angereist oder gerade dabei, auch Österreich unterstützt.

Hilfe aus Österreich in Griechenland

35 Feuerwehrleute aus Salzburg machten sich am Montag auf den Weg nach Griechenland. Das Team aus dem ganzen Bundesland werde planmäßig eine Woche in Griechenland bleiben und dann von einer zweiten Schicht abgelöst, die wiederum eine Woche im Einsatz sein wird, sagte Michael Leprich vom Landesfeuerwehrverband am Sonntag zur APA. Athen hatte über den Europäischen Zivilschutzmechanismus um Hilfe gebeten.

Feuer in Gouves im Norden der griechischen Insel Euböa. Foto: imago images/ANE Edition/Vasilis Rebapis

Die Hilfe wird in Griechenland dringend benötigt. Auf Euböa hat am Sonntag verstärkt der Einsatz von Löschflugzeugen begonnen, nachdem die Brände im Norden Athens vorerst nachgelassen hatten. Allerdings wird die Arbeit der Rettungskräfte erschwert: "Es gibt große Schwierigkeiten für die Löschflugzeuge, weil die Temperaturen extrem hoch sind und die Sicht sehr schlecht", sagte der griechische Zivilschutzchef Nikos Chardalias. Auf der Insel gibt es zwei gewaltige Feuerfronten. Der Nordteil ist mittlerweile durch die unzähligen Großfeuer fast vollständig vom Rest der Insel abgeschnitten, wie Satellitenbilder zeigen. Mehr als 2.000 Menschen mussten ihre Häuser bereits verlassen. Auch auf der Halbinsel Peloponnes und auf Kreta toben weiterhin unkontrollierte Brände.

Hilfe im Kampf gegen die Flammen wird in Griechenland dringend benötigt. Foto: REUTERS/Stringer

Am Sonntag kam es zu einem Zwischenfall: Ein kleines griechisches Löschflugzeug vom Typ PZL musste wegen eines Motorschadens auf der Insel Zakynthos notlanden. Der Pilot sei wohlauf, berichtete der Sender ERT. Die Löschflugzeuge sind in Griechenland seit gut einer Woche im Einsatz – solange es Tageslicht gibt. Nachts versuchen Techniker die Maschinen wieder einsatzbereit zu machen, wie es in dem Bericht heißt.

Naturschutzgebiete in Italien bedroht

Auch in Süditalien sind die Sorgen groß. "Ein weiteres Mal befinden sich die geschützten Naturareale im Würgegriff verheerender Brände", erklärte der Präsident des Verbands für Parks und Naturreservate (Federparchi), Giampiero Sammuri. Betroffen seien der Aspromonte-Nationalpark in Kalabrien und der Parco delle Madonie östlich der sizilianischen Hauptstadt Palermo. Federparchi forderte, das Überwachungs- und Brandschutzsystem zu verbessern.

Die italienische Zivilschutzbehörde entsendet weitere Verstärkung in die stark von Waldbränden betroffene Region Kalabrien. Ministerpräsident Mario Draghi habe dafür ein entsprechendes Dekret unterschrieben, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntagabend mit. Durch das Dekret kann sich die Zivilschutzbehörde nun darum kümmern, Freiwillige und andere Einheiten zur Unterstützung der Löscharbeiten zu entsenden.

Aus Kalabrien kamen der Behörde zufolge am Sonntag acht Anfragen für Löschflugzeuge. Dort brannte es unter anderem im Nationalpark Aspromonte. Am Rande des Parks meldete die Feuerwehr unlängst, dass ein Mann und eine Frau durch die Brände unweit des Ortes San Lorenzo ums Leben gekommen seien. Die übrigen Anfragen kamen von den Inseln Sizilien und Sardinien sowie aus den Regionen Latium, Kampanien, Molise, Umbrien, den Abruzzen und der Basilikata. Zwölf Brände wurden demzufolge unter Kontrolle gebracht oder gelöscht.

Evakuierungen in Campomarino Lido

Hunderte Bewohner und Touristen wurden wegen Feuern um die Adria-Gemeinde Campomarino aus ihren Unterkünften gebracht. Die Behörden evakuierten am Sonntag Hotels, Campingplätze und Wohnhäuser im Ortsteil Campomarino Lido am Meer, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Mehr als 400 Personen wurden demnach aus den Häusern geholt. Auf einem Video der Feuerwehr war zu sehen, wie dichter Qualm durch die Straßen zog und sich Flammen durch Büsche bis zu einem Café durchfraßen. Fotos zeigten Brände in der Nähe von Häusern.

Der Feuerwehr zufolge waren ein Löschflugzeug und ein Hubschrauber im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Am Boden versuchten Feuerwehrleute, die Brände zu löschen. Campomarino liegt an der Adriaküste in der kleinen Region Molise, etwas mehr als 100 Kilometer südlich von Pescara. Von Verletzten berichtete die Feuerwehr zunächst nicht.

Die Feuerwehr zog unterdessen Bilanz für die bisherige Waldbrandsaison. Den Angaben zufolge zählte sie seit dem 15. Juni fast 44.500 Einsätze wegen Waldbränden. Im selben Vorjahreszeitraum waren es noch knapp 26.200. Nur im Jahr 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt mehr. Die Zivilschutzbehörde warnte am Sonntag zudem vor weiteren Bränden bedingt durch eine nahende Hitzewelle. In Italiens Süden ist es sehr trocken, und immer wieder begünstigen starke Winde die Flammen. Als Ursache für die Feuer gilt auch Brandstiftung.

Winde erschweren Löscharbeiten in der Türkei

Die Türkei kämpft bereits knapp zwei Wochen gegen die schwersten Waldbrände seit mehr als zehn Jahren. Mindestens sechs Brände waren am Sonntag nach offiziellen Angaben noch nicht unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich vor allem auf die südwesttürkische Provinz Muğla. Dort brach am Sonntagnachmittag der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge ein weiteres Feuer in der Nähe des internationalen Flughafens Dalaman aus.

In der Türkei ist vor allem die südwestliche Provinz Muğla betroffen. Foto: imago images/Xinhua

Winde erschwerten in Muğla die Löscharbeiten. Wegen des gebirgigen und abschüssigen Geländes können Fahrzeuge das stark bewaldete Gebiet vom Land aus zudem schlecht erreichen. Löschflugzeuge und Hubschrauber warfen immer wieder Wasser ab.

Ausnahmezustand in Teilen Russlands

In Russland nimmt die Waldbrandsituation immer dramatischere Ausmaße an. Dort meldeten die Behörden am Sonntag mehr als 240 Brände mit einer Gesamtfläche von rund 3,5 Millionen Hektar. Auf dem Großteil der Fläche wird nicht gelöscht, weil die Kosten hoch seien und keine Gefahr für Menschen bestehe, teilte die für den Forstschutz zuständige Behörde Awialesoochrana mit. Vor allem betroffen war die sibirische Region Jakutien (Republik Sacha) im Nordosten. Dort galt wie in insgesamt acht Regionen der Ausnahmezustand. In Jakutien brannten in dem Dorf Bjass-Kjuel mehr als 30 Wohnhäuser ab. Die Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Das Feuer breitet sich wegen hoher Windgeschwindigkeiten rasend aus. Mehrere Ortschaften waren laut Behörden bedroht, darunter die Siedlung Sangar mit Öllagern. Auch in der Stadt Sarow wurde der Ausnahmezustand verhängt. Der Schritt sei notwendig, weil sich das Feuer im Gebiet von Nischni Nowgorod ausbreite und so zusätzliche Kräfte zur Löschung der Brände mobilisiert werden können, teilte die Verwaltung der abgeschirmten Stadt mit. Dort liegt Russlands Kernforschungszentrum. (APA, red, 9.8.2021)