Was man sich als Frau alles anhören muss, wenn man den gängigen Vorstellungen von Weiblichkeit nicht entspricht, wurde an dieser Stelle vergangene Woche diskutiert. Sie seien unter anderem zu laut, zu derb, hätten eine zu männliche Figur und ein zu forsches Auftreten – so gaben STANDARD-Userinnen im Forum die zahlreichen Bemerkungen wieder, mit denen sie im Lauf ihres Lebens konfrontiert waren. Doch umgekehrt sind auch Männer Kritik und ungebetenen Kommentaren ausgesetzt, wenn sie nicht dem klassischen Männerbild entsprechen. Demnach müsse man groß sein, halbwegs durchtrainiert und sportlich, handwerklich interessiert und begabt, hart im Nehmen, allzeit ein Fels in der Brandung. Über Gefühle spricht man selten bis nie, und geweint hat man das letzte Mal als kleines Kind.

So erlebte es auch dieser User, der aus eigener Erfahrung das Anforderungsprofil für den perfekten Mann aufzählt:

Bereits in der Kindheit beginnen die Vorstellungen des Umfelds, welche Hobbys und Interessen für Buben angemessen sind – und welche eher zu mädchenhaft:

Von reflexartigen Zuschreibungen als "Weichei", wenn man vermeintlich unmännliches Verhalten an den Tag legt, wird hier erzählt:

Welchen Idealen ein "richtiger Mann" entsprechen muss, sieht man auch bei einem Blick in Richtung der Menschen, die im Scheinwerferlicht stehen:



In welchen Situationen wurde Ihnen als Mann die Männlichkeit abgesprochen?

Haben Sie die Aussagen beschäftigt? Wie gingen Sie früher damit um, und wie tun Sie das heute? Und was macht für Sie persönlich Ihre Männlichkeit aus? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 10.8.2021)