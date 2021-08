Im Rogue-lite "Hades" schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle des Unterweltprinzen Zagreus, der der Hölle entkommen möchte und mit jedem Fehlversuch stärker wird.

Foto: Giantgames

Im vergangenen Jahr eroberte das Studio Supergiant Games die Welt der Indiespiele im Sturm und erhielt für "Hades" zahlreiche "Game of the Year"-Auszeichnungen. Das Action-Rogue-lite erschien 2020 aus dem Early Access – jedoch nur für PCs und die Nintendo Switch. Ab Freitag können Spieler nun auch auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S die Flucht aus der Unterwelt wagen.

Aufpoliert

Wie Supergiant verspricht, soll dabei das Abenteuer durch die stilisierte griechische Mythologie für die Playstation und Xbox etwas aufpoliert worden sein. Zwar handelt es sich nicht um eine vollständige Überarbeitung, jedoch erhielt das Spiel einige neue Funktionen und einen frischeren Look.

PlayStation

So dürfen sich PS4-Spielerinnen und -Spieler auf eine Auflösung von 1080 p und eine 60-FPS-Bildrate freuen. Für die PS5 ist eine 4K-Version der mythischen Unterwelt zu erwarten. Auch gab der Entwickler bekannt, dass die PS5-Version die Vorteile des haptischen Feedbacks des Dualsense-Controllers nutzen wird, etwa beim Streicheln des Höllenhundes Zerberus und beim Nutzen der Fähigkeiten, die der Spieler von den olympischen Göttern verliehen bekommt.

Xbox Game Pass

Die PS5 ist nicht die einzige Konsole, auf der das Spiel besser performen wird. Auf der Xbox Series X soll das Rogue-lite-Game ebenfalls in 4K erstrahlen und sogar eine Bildrate von 120 FPS erreichen.

"Hades" kostet 25 Euro und ist bereits für PC und Switch erhältlich. Am Freitag erscheint der Dungeon-Crawler auch für PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One und wird im Xbox Game Pass verfügbar sein. (red, 9.8.2021)