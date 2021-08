Bisher größter Erfolg für den 19 Jahre alte Südtiroler – WTA-Turnier in San Jose an Danielle Collins

Jannik Sinner selbstkritisch: "Ich kann viele Dinge aus dem heutigen Tag lernen". Foto: AFP/Layton

Washington – Tennis-Talent Jannik Sinner aus Italien hat das mit 1,895 Millionen US-Dollar dotierte ATP-Turnier in Washington gewonnen und damit den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert. Der 19 Jahre alte Südtiroler besiegte im Finale am Sonntag (Ortszeit) den US-Amerikaner Mackenzie McDonald mit 7:5,4:6,7:5. Sinner ist damit der drittjüngste Sieger in Washington nach den einstigen US-Open-Champions Andy Roddick aus den USA und Juan Martin Del Potro aus Argentinien.

Sinner konnte im ersten Durchgang zunächst zehn Satzbälle nicht nutzen und vergab im entscheidenden Satz bei einer 5:2-Führung zwei Matchbälle, ehe er den Erfolg nach 2:53 Stunden schließlich doch perfekt machte. "Ehrlich gesagt glaube ich, dass es immer noch viel Arbeit gibt. Ich kann viele Dinge aus dem heutigen Tag lernen", sagte Sinner nach seinem insgesamt dritten Turniersieg.

Das WTA-Turnier in San Jose gewann unterdessen Danielle Collins. Die US-Amerikanerin schlug im Endspiel die Russin Daria Kasatkina in drei Sätzen mit 6:3,6:7(10),6:1. Für Collins ist es der zweite Turniersieg in Folge nach ihrem Triumph in Palermo Ende Juli. (APA, 9.8.2021)