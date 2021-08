Diese Füße könnten einer Marie gehören – oder einem Jakob. Foto: imago images/photothek

Wien – Marie und Jakob haben im Jahr 2020 laut Statistik Austria die Hitliste der Vornamen Neugeborener angeführt. Das zeigt eine Auswertung der jeweils ersten Vornamen – in Originalschreibweise, ohne Sonderzeichen – aller in diesem Jahr geborenen 40.669 Mädchen und 42.934 Buben. Für Mädchen wählten die Eltern 734-mal den Namen Marie, für Buben 794-mal den Namen Jakob, berichtete die Statistik Austria am Montag. (Die Namensstatistiken der Statistik Austria finden Sie hier zum Download. Welcher Name wo vergeben wurde, können Sie hier nachschauen.)

2019 siegten noch Emma und Maximilian. "Marie ist die Top-Aufsteigerin bei den beliebtesten Babynamen des Jahres 2020. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie gleich drei Plätze nach oben gerückt und erreicht erstmals den ersten Platz. Auch bei den Buben landet mit Jakob ein neuer Name ganz vorne auf der Liste. Er war neben David und Leon einer der drei Top-Aufsteiger, die sich gegenüber dem Vorjahr jeweils um zwei Plätze verbesserten. Emma und Laura sowie Paul rutschen dagegen jeweils um drei Plätze ab", sagte Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria.



Marie stieg 2009 auf Platz acht in die Liste der zehn meistvergebenen Mädchenvornamen ein und wurde Jahr für Jahr beliebter. 2016 und 2017 erreichte sie jeweils den dritten Rang. Jakob landete im Jahr 2010 erstmals auf Platz zehn und rangierte in Folge mit Ausnahme von 2021 immer unter den beliebtesten zehn Vornamen. 2015, 2018 und 2019 rangierte Jakob auf Rang drei.

Hitliste der Mädchennamen

In der Hitliste der Mädchennamen 2020 folgt nach Marie Anna, die seit 1991 zu den zehn beliebtesten Vornamen gehört und seit 1996 Top-Drei-Plätze erreicht, davon 13-mal Platz eins. Dritte wurde Emilia. Auf Rang vier folgt Emma, die um drei Plätze abrutschte. Wie auch 2019 belegten Mia und Lena die Plätze fünf und sechs.

Auf Rang sieben folgt mit Lea eine weitere Top-Aufsteigerin, im Jahr zuvor war Lea noch Nummer neun. Achte wurde Johanna, die gleich beliebt wie 2019 ist. Auf Rang neun folgte 2020 mit Sophia die dritte Top-Aufsteigerin, die im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze nach oben kletterte. Laura auf Rang zehn rutschte um drei Plätze im Vergleich zu 2019 ab.

Beliebte Bubennamen

Die Hitliste der Bubennamen 2020 wird nach Jakob von David fortgesetzt, der damit um zwei Plätze aufstieg. Auf Rang drei folgt mit Maximilian der Vorjahressieger. Vierter wurde Felix, einen Platz besser als im Vorjahr. Auf Rang fünf folgt Paul, der um drei Plätze abrutschte. Sechster wurde wie 2019 Elias. An siebenter Stelle landete Jonas, der um einen Platz aufstieg. Leon folgt auf Rang acht. Lukas, zwischen 1996 und 2010 der beliebteste Bubenname, wurde 2020 nur noch Neunter. Rang zehn belegte Tobias.

In der Hitliste der Vornamen werden die jeweils ersten Vornamen in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen gereiht. Für die Statistik der Vornamen hingegen werden Namen gleicher Herkunft zusammengefasst und die jeweils häufigste Schreibweise der etymologisch zusammengefassten Vornamen verwendet. Nach dieser Methode ergibt sich ein anderes Ranking der beliebtesten ersten Vornamen als in der Hitliste: Bei den Mädchen ist 2020 Anna der häufigste Vorname, gefolgt von Marie und Sophie. Bei den Buben steht Lukas an erster Stelle, gefolgt von Elias und Jakob. (APA, 9.8.2021)