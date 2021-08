Ob Schwimmbad, See oder Fluss – vor allem wenn man in der Stadt lebt, freut man sich über nahe gelegene Möglichkeiten, der Hitze zu entfliehen. Doch nicht überall ist das ganz so einfach. Während im Nordwesten der Steiermark der Altausseer See oder der Grundlsee mit dem erfrischenden, klaren Wasser zum Schwimmen einladen, gibt es in der Steiermark vergleichsweise wenige Möglichkeiten für einen schnellen Ausflug zum See.

Wo hüpfen Sie am liebsten ins Wasser? Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Vor allem wenn man in Graz wohnt, will ein Badetag wohlüberlegt sein. So gibt es zwar einige Freibäder, die auch zentral gelegen sind – sucht man aber nach einem Naturgewässer, muss man meist die Stadtgrenze hinter sich lassen. Immerhin gibt es rund um Graz einige Möglichkeiten, sich zu erfrischen – wie beispielsweise im Tiebersee, dem Schwarzlsee oder dem etwas weiter entfernten Sulmbad oder Packer Stausee.

Welche Bade-Tipps haben Sie?

Welche Freibäder mögen Sie? Oder verlassen Sie die Stadt lieber, um baden zu gehen? Zu welchen Bade-Spots fahren Sie am liebsten? Sollte es Ihrer Meinung nach mehr Möglichkeiten in Zentrumsnähe geben? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 12.8.2021)