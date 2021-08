Charlotte Guillain, "Der weite Himmel über mir". Illustrationen von Yuval Zommer. Aus dem Englischen von Ute Löwenberg. € 22,70 / 22 Seiten. Prestel, München 2019. Ab 5 Jahren Foto: Prestel

Wie weit ist es bis zum Mond? Wie viel weiter bis zur Sonne? Wie weit würden wir reisen, wenn wir unser Sonnensystem verlassen? Kannst du dir diese Entfernungen vorstellen? Wir fast gar nicht. Aber ein bisschen besser erfassbar wird das Weltall, wenn du die Buchseiten dieses Leporellos aufklappst. Die Seiten lassen sich nämlich wie eine Ziehharmonika bis zu 2,5 Metern auseinanderfalten. Du kannst also das Buch in seiner ganzen Länge auf dem Boden ausbreiten, dich daneben hinsetzen und beim Lesen oder Vorlesen rundum bewegen. Das ist ein bisschen wie eine Reise ins Weltall, bei der du einiges über Raketen, Satelliten, Planeten, Kometen und all das erfährst. Auf der Internationalen Raumstation könntest du bei dieser Gelegenheit auch vorbeischauen und danach rausfinden, wie viele Kilometer der Mond von der Erde entfernt ist.