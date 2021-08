"Am Nachmittag die Enkerl besuchen? Mit dem Parkpickerl für viele nicht mehr möglich", so der Wortlaut einer neuen Social-Media-Kampagne der Wiener ÖVP, die auf Twitter, Facebook und Instagram eine Welle spöttischer Reaktionen auslöste.

Neue Meme-Vorlage

In ihrem Posting argumentiert die ÖVP, dass viele ältere Menschen auf ihr Auto angewiesen seien und durch die Ausweitung des Parkpickerls in Wien eingeschränkt werden könnten. "Für viele könnte so der Besuch der Enkelkinder am Nachmittag zur Gänze ausfallen", heißt es im Lauftext des Postings – eine Aussage, die online für Verwirrung sorgt, zumal die Parkraumbewirtschaftung das Parken nicht verbietet.

Als Reaktion verwandelten Nutzer das Facebook-Posting der Partei in ein Meme, indem sie ihre eigene Interpretation einfügten. Etwa wird der ursprüngliche Text zu "Mit dem Laptop spazieren gehen? Mit dem Parkpickerl für viele nicht mehr möglich!".

Kein Heurigen ohne Auto

Auf Facebook sorgte ein weiteres Werbeposting dieser Art für Kritik. Im Text suggeriert die Wiener ÖVP, dass das Parkpickerl auch dem Heurigenbesuch den Garaus mache. Viele Facebook-Nutzer kommentierten daraufhin, dass man zum Heurigen ohnehin nicht mit einem Auto fahren sollte.

"Wer mit dem Auto zum Heurigen fährt, hat ganz andere Probleme", schreibt eine Nutzerin. Eine andere meint: “Auto und Saufen vertragen sich sowieso nicht.“ (red, 9.8.2021)