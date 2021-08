Für welche Wege steigen Sie ins Auto? Foto: Matthias Cremer

Was in näherer Zukunft in Wien unter anderem nicht mehr geht: die Enkelkinder besuchen, zum Heurigen fahren, an die Alte Donau. Zumindest mit dem Auto und wenn es nach der ÖVP geht. Denn die anstehende flächendeckende Ausweitung des Parkpickerls auf alle Bezirke würde das quasi unmöglich machen, suggeriert die neue Kampagne der Türkisen, die in diesen Tagen für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Dass viele vielleicht ohnehin nicht auf die Idee kommen würden, mit dem Auto zum Heurigen zu fahren, oder beim Parken vor der Kinderarztpraxis einfach einen Parkschein lösen – geschenkt.

Prinzipiell heißt es ja immer, wer in Wien lebt, der brauche kein Auto. Dennoch sind in Wien über 700.000 Pkws zugelassen. Bei den einen ist das oder die Autos im Dauereinsatz: die Kinder zum Kindergarten, quer durch die Stadt zur Arbeit, als Chauffeur für die gebrechlichen Eltern oder ins Grüne zum Wochenendausflug. Andere nutzen ihr Fahrzeug sporadischer und bewegen es oft längere Zeit nicht vom Fleck, das Wiener Öffi-Netz ist schließlich gut genug ausgebaut, und man weiß ja, wo das Auto steht, wenn man es dann doch einmal braucht.

Wie ist das bei Ihnen?

Für welche Fahrten nutzen Sie in Wien Ihr Auto? Für welche Wege ist es für Sie unverzichtbar, wohin fahren Sie auch mit den Öffis? Oder kommt Ihr Fahrzeug nur recht wenig zum Einsatz? Warum besitzen Sie in diesem Fall dennoch einen Pkw? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 10.8.2021)