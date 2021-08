Verheerende Waldbrände an den beliebtesten Urlaubszielen rund um das Mittelmeer, tödliche Hochwasser in Deutschland, ein Tornado an der österreichischen Grenze – und das alles innerhalb nur weniger Wochen. Diese Extremwetterereignisse zeigen bereits, dass die Klimakrise sich immer weiter zuspitzt. Und nun verdeutlicht ein Bericht des Weltklimarats IPCC: Es dürfte noch deutlich schlimmer werden. Welche Prognose der IPCC-Bericht stellt, was in den kommenden Jahren auf Österreich zukommen dürfte und ob Expertinnen und Experten überhaupt noch Hoffnung haben, erklärt Julia Sica. (red, 9.8.2021)



Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at Und jetzt neu: "Thema des Tages" bei Apple Podcasts für 3,99 Euro im Monat abonnieren und werbefrei hören!