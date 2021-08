Foto: Take-Two

Im Quartalsbericht von Take-Two, immerhin einer der größten Spielehersteller der Welt, wird in einem Nebensatz von "sechs Iterationen bestehender Titel" gesprochen, die sich in Entwicklung befinden. Drei davon wurden bereits angekündigt, über die drei anderen darf spekuliert werden.

Aus den Vollen schöpfen

Der US-Konzern Take-Two mit Hauptsitz in New York ist vor allem durch zwei seiner Tochterfirmen den meisten Spielern bekannt. Unter der 2K-Flagge sind Spiele wie "Bioshock", "Xcom" und "Mafia" erschienen. Rockstar steht in erster Linie für "Grand Theft Auto" ("GTA"), aber natürlich auch für die Western-Serie "Red Dead Redemption". Ausreichend Spielraum für Spekulationen also, wenn offenbar demnächst mögliche Remakes oder Remasters alter Klassiker angekündigt werden sollen.



So drängt sich neben Neuauflagen der bereits erwähnten Spiele auch ein Comeback von "Max Payne" auf, der kürzlich sein 20-Jahr-Jubiläum feiern durfte. Auch "GTA 3" taucht in der Gerüchteküche auf, ging Take-Two doch zuletzt gegen die dazugehörige Modder-Szene vor.

Gamescom

Bereits angekündigt wurden die Playstation-5- beziehungsweise Xbox-Series-X/S-Version von "GTA 5", das damit in die bereits dritte Konsolengeneration mitwandert, und eine eigenständige Version von "GTA Online". Dazu kommt noch "Kerbal Space Program", das ebenfalls für die neueste Konsolengeneration neu aufgelegt wird.

Abgesehen von diesen aufgewärmten Gerichten will Take-Two demnächst mit einer "aufregenden neuen Marke" überraschen. Bis jetzt ist dazu noch nichts durchgesickert, eine mögliche Vorstellung könnte passend zur in diesem Monat stattfindenden Gamescom geschehen. Diese wird am 25. August mit einem Livestream eröffnet und wird dann bis zum 29. August digital abgehalten. Hoffentlich mit zahlreichen neuen Ankündigungen, wie eben jener von Take-Two. (aam, 9.8.2021)