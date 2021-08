Thomas Zach ist Sprecher der türkisen Mehrheit im Stiftungsrat des ORF. Foto: APA/Georg Hochmuth

Von einer Befehlsausgabe zu sprechen, ginge doch sehr weit. Auch wenn Thomas Zach (49), so leise und bedacht er spricht, seine sechs Jahre als Offizier beim Bundesheer noch anzumerken sind.

Thomas Zach ist Sprecher des "Freundeskreises" der ÖVP-nahen Stiftungsräte im ORF. Sie stellen alleine schon die Mehrheit im obersten ORF-Organ, und mit der werden sie am Dienstag den bisherigen Vizefinanzdirektor Roland Weißmann zum nächsten ORF-Generaldirektor ab 2022 bestellen. Es wird zumindest auch Zachs Werk sein, und vielleicht eine gewisse Genugtuung.

2014 wurde der Unternehmensberater, frühere Manager der Staatsdruckerei und davor Kabinettsmitarbeiter von Innenminister Ernst Strasser Sprecher der ÖVP-nahen Stiftungsräte. 2016 unterstützte er nach Kräften die Bewerbung von Finanzdirektor Richard Grasl zum ORF-General, schon damals im Verbund mit FPÖ-Mann Norbert Steger, inzwischen Vorsitzender des Stiftungsrats. Alexander Wrabetz gewann 2016, Grasl ging und ist heute Vize-Chefredakteur des Kurier.

Grasls über viele Jahre enger Mitarbeiter Roland Weißmann blieb im ORF, als Chefproducer, bald Vizefinanzdirektor und auch ORF.at-Geschäftsführer und zugleich über die Jahre Kontaktmann zum ÖVP-nahen Freundeskreis und regelmäßiger Tarockpartner von Grasl und Zach. Grasl und Weißmann waren schon Referenten im Schlösschen des frankophilen Zach in Südfrankreich. Vom "Chateau Zach" schrieb Profil über die Kontakte.

Zach betreibt mit dem Strasser-Kabinettskollegen Christoph Ulmer die Unternehmensberatung Gradus Proximus, und die kam mit der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals in die Schlagzeilen. Wirecard zahlte Gradus Proximus für Social-Media-Reports an Manager Jan Marsalek ab 2016 über vier Jahre jährlich 300.000 Euro. Termine mit und Einladungen an Marsalek sind dokumentiert.

Anfang Juli lud Zach die türkisen Räte zum ersten von zwei Treffen vor der Generalswahl, offizielles Thema: "Die Zukunft des ORF." Zu Gast: Gerald Fleischmann, Kanzlerbeauftragter für Medien, referiert hat Weißmann – angeblich war Fleischmann da schon wieder weg. Ein zweiter Termin wurde nach dem Bericht des STANDARD dazu offiziell abgesagt.

Am Montag findet er statt: In der Politischen Akademie der ÖVP trifft man sich zum gemeinsamen Fernsehen – das Hearing der Generalsbewerber auf ORF 3. Dienstag wird bestellt. (Harald Fidler, 9.8.2021)