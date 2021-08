Seit Mai laufen dafür die Abbrucharbeiten an drei Bauteilen mit unterschiedlichen Baujahren und einer Gesamtnutzfläche von 58.000 Quadratmetern. Aktuell hängt ein 16-Tonnen-Bagger an einem 400 Tonnen schweren Raupenkran in schwindelerregender Höhe und arbeitet sich von oben nach unten durch eines der Gebäude. Die der Mariahilfer Straße zugewandte Jugendstil-Fassade ist denkmalgeschützt, sie bleibt erhalten.