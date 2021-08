Foto: REUTERS / HENRY NICHOLLS

London – Wegen eines technischen Defekts hat sich die berühmte Tower Bridge im Londoner Zentrum am Montagnachmittag nicht mehr schließen lassen. "Die Tower Bridge ist derzeit für den Verkehr und Fußgänger wegen eines technischen Fehlers geschlossen", teilte die City of London Police auf Twitter mit. Auf Aufnahmen des britischen Senders ITV sind die beiden Brückenflügel in hochgeklapptem Zustand zu sehen.

Aus zunächst noch ungeklärter Ursache ließen sich diese Berichten zufolge nicht wie gewöhnlich absenken. Der Verkehrsfluss über die Themse war somit unterbrochen, auf beiden Seiten des Ufers stauten sich schnell die Fahrzeuge. Üblicherweise öffnet sich die Tower Bridge rund 800-mal pro Jahr – also rund zweimal am Tag – für Schiffe. Diese müssen die Öffnung mindestens 24 Stunden vorab schriftlich beantragen. (APA, 9.8.2021)